Šodien 12:17
Ādažos aizvadītas auto orientēšanās sacensības
Aizvadītajā nedēļas nogalē Ādažos norisinājās auto orientēšanās sacensības "Ziemas spelgonis", ziņo Ādažu novada pašvaldība.
Ziņots, ka dalībnieki spelgoņa vietā gan izbaudīja atkusni. Uz starta kopumā izgāja 26 automašīnas – 16 Ģimeņu grupā un 10 "Mix" grupā.
Par uzvarētāju Ģimeņu grupā ar 122 punktiem kļuva "Gailīši", par trim punktiem apsteidzot komandu "Minkāni", bet par 12 punktiem – "Andrejs & Co". Savukārt "Mix" grupā pie panākuma tika "Ķepas gaisā" ar 119 punktiem. 109 punktus ieguva "Ādaži City", bet 105 – "Lieliskie Ādažu Šņikātāji".
Ģimeņu grupa
- Gailīši 122
- MINKĀNI 119
- Andrejs & Co 110
- 4 Zari 107
- The Demon Hunters 93
- Davidsoni 92
- Ozoli gaišos toņos
- Kaderi 89
- Alderi 88
- Greisoni 87
- MMM 86
- Apmaldijušies vienā priedē 84
- Lielie un mazie 82
- Valaiņi 75
- Īgnie 72
- Mazā Navigatore & Co 65
MIX grupa
- Ķepas gaisā 119
- Ādaži City 109
- Lieliskie Ādažu Šņikātāji 105
- Liberty Equestrian 97
- DALĪ 91
- Ķurzuļu blice 87
- Kristoferi Kolumbi 83
- MIAG 83
- RoKō 77
- AIIG 51