"Mājai fasāde notrīcēja" - latviete iemūžina, ko šobrīd piedzīvo, atrodoties Dubaijā
1. martā "TikTok" lietotāja ar segvārdu MARTA, kura dzīvo Dubaijā, publicēja īsu video, kurā redzams, kā viņa dzīvoklī sēž pie datora, kamēr fonā dzirdami raķešu sprādzieni.
"Mājai pat fasāde notrīcēja," seju saķērusi, saka satura veidotāja, piebilstot, ka tikko dzirdējusi "divas eksplozijas". Neskatoties uz to, sieviete raksta, ka Dubaijā viņai viss ir kārtībā.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Sestdien arī Dubaijā bija dzirdami vismaz trīs sprādzieni, bet slavenajā Palmas salā pie viesnīcas "Fairmont The Palm" ieejas bija izcēlies ugunsgrēks. Irānas triecienos cietusi arī Dubaijas lidosta.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Savienoto Valstu armija ziņo, ka pirmo 48 laikā kopš uzbrukuma sākuma Irānai ASV devušas triecienus vairāk nekā 1250 mērķiem. Starp bombardētajiem mērķiem ir komandpunkti, ballistisko raķešu palaišanas vietas, karakuģi un zemūdenes, kā arī pretkuģu raķešu baterijas, teikts faktu apkopojumā, ko izplatījusi ASV Centrālā pavēlniecība.