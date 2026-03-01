ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
ASV un Izraēlas triecienos likvidēta teju visa Irānas augstākā militārā vadība
ASV un Izraēlas triecienos likvidēts Irānas armijas štāba priekšnieks Abdolrahims Musavi un aizsardzības ministrs Azizs Nasirzadehs, ziņo Irānas valsts televīzija.
Starp sestdien nogalinātajiem ģenerāļiem ir arī Revolucionārās gvardes komandieris Mohammads Pakpurs un Aizsardzības padomes vadītājs Ali Šamhani.
Televīzijas paziņojumā teikts, ka augstākās militārpersonas gājušas bojā Aizsardzības padomes sēdes laikā un ka vēlāk tikšot paziņoti citu nogalināto vārdi.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Triecienos nogalināts Irānas augstākais garīgais līderis ajatolla Ali Hamenei.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.