Laiza Minelli kritizē "Oskarus" un Lady Gaga par to, ka "izvesta uz skatuves ratiņkrēslā pret savu gribu"
Kino dīva Laiza Minelli savā jaunajā biogrāfiskajā grāmatā asi vērsusies pret dziedātāju Lady Gaga un Kinoakadēmiju, atklājot, ka “Oskara” balvu ceremonijā viņai nācies uz skatuves sēdēt ratiņkrēslā pret pašas gribu.
Slavenā aktrise un dziedātāja Laiza Minelli (79) kopā ar hita “Poker Face” izpildītāju 2022. gadā iznāca uz “Oskaru” skatuves, lai pasniegtu balvu par gada labāko filmu. Minelli izskatījās nedaudz apjukusi un Lady Gaga acīmredzami centās atbalstīt kino leģendu.
Tagad jaunās grāmatas “Kids, Wait Till You Hear This!” fragmentā mūzikla “Kabarē” zvaigzne atklāj neglaimojošas aizkulises. Minelli pastāstījusi, ka tovakar viņai “neizprotamā kārtā pavēlēts” sēsties ratiņkrēslā vai atteikties no uzstāšanās, lai gan viņa bija lūgusi uz skatuves sev režisora krēslu.
Laiza Minelli un Lady Gaga “Oskaru” ceremonijā 2022. gadā
Viņa turpināja: “Man teica, ka tas ir mana vecuma un drošības apsvērumu dēļ, jo es varot izslīdēt no režisora krēsla. Tās bija pilnīgas muļķības. ‘Es neļaušu tā pret sevi izturēties,’ es teicu. Kolēģe [Lady Gaga], ar kuru kopā man bija jāpasniedz balva, uzstāja, ka neiešot uz skatuvi kopā ar mani, ja es nebūšu ratiņkrēslā. Man sāpēja sirds.”
Kā vēstīts žurnāla “People” citētajā grāmatas fragmentā, zemā sēdēšanas pozīcija apgrūtinājusi aktrisei iespēju “ērti saskatīt priekšā uz ekrāna rādīto tekstu”. “Kā gan jūs justos, ja būtu pret savu gribu izstumti ratiņkrēslā, lai uzstātos pilnas zāles priekšā, turklāt nespējot skaidri saskatīt tekstu? Kad es saminstinājos pie dažiem vārdiem, Gaga, kas stāvēja man blakus, nekavējoties izmantoja brīdi, lai visas pasaules priekšā nospēlētu labsirdīgo varoni. ‘Es tevi piesegšu,’ viņa teica, pieliecoties pār mani,” raksta Laiza.
Viņa piebilda, ka vēlāk filmas “Džokers: Neprāts diviem” zvaigzne atnākusi uz viņas ģērbtuvi apjautāties, kā aktrise jūtas, kad bija uzzinājusi par viņas pārdzīvojumu, un vienkārši pateikusi: “Esmu liela jūsu fane.”
“Šo mācību es apguvu jau pirms daudziem gadiem no mammas un tēta — brīdī, kad spriedze ir vislielākā, jāsaglabā cieņa,” viņa piebilda.
2022. gada aprīlī, neilgi pēc ceremonijas, kurā balvu par labāko filmu ieguva “CODA”, Laizas Minelli ilggadējais draugs un radošais partneris Maikls Feinsteins (kurš ir arī šīs biogrāfijas līdzautors) izteica līdzīgus apgalvojumus. Runājot pārraidē “The Jess Cagle Show”, viņš sacīja, ka Laiza jutās “ļoti vīlusies”. Feinsteins apgalvoja: “Viņa piekrita kāpt uz skatuves “Oskaru” ceremonijā tikai ar nosacījumu, ka sēdēs režisora krēslā, jo viņai tobrīd bija muguras problēmas.” Viņa teica: ‘Es negribu, lai cilvēki redz, kā es kliboju.’ Viņa teica: ‘Es gribu labi izskatīties. Negribu, lai cilvēki par mani uztraucas.’”
Laiza Minelli nepatīkamo pieredzi piedzīvoja tajā pašā gadā, kad Vils Smits izcēlās ar bēdīgi slaveno pļauku vakara vadītājam Krisam Rokam. Feinsteins apgalvoja, ka šis incidents beigās novedis pie tā, ka organizatori pēdējā brīdī mainījuši plānu un izvēlējušies ratiņkrēslu. Viņš noslēdza: “Viņa bija ļoti satraukta, un tas radīja iespaidu, it kā viņa nebūtu pati savā ādā. Vai varat iedomāties, ka jūs pēkšņi miljonu skatītāju priekšā parāda tā, kā paši nevēlaties tikt redzēti? Tieši tā notika ar viņu.”