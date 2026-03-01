Sprūds: Triecieni vērsti pret Irānas režīmu, kas ir līdzatbildīgs Krievijas agresijā pret Ukrainu
ASV un Izraēlas veiktie militārie triecieni ir vērsti pret Irānas represīvo režīmu, kas ir noziedzīgi līdzatbildīgs Krievijas īstenotajā agresijā pret Ukrainu, mikroblogošanas vietnē "X" norādījis aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Ministrs uzsvēra, ka Irānas režīms turpina destabilizēt Tuvo Austrumu reģionu un apdraudēt starptautisko drošību.
Komentējot drošības situāciju reģionā, Sprūds apliecināja, ka Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki atrodas pastāvīgā saziņā ar Latvijas karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās misijās Libānā, Irākā un Izraēlā. "Viņu drošība ir mūsu prioritāte," uzsvēra aizsardzības ministrs.
Tāpat Sprūds norādīja, ka Latvija šajā jautājumā turpina ciešu rīcības koordināciju ar sabiedrotajiem.
Kā ziņots, situācija Tuvajos Austrumos krasi eskalējusies pēc tam, kad ASV un Izraēlas spēki vērsa plašus gaisa triecienus pret Irānas militāro infrastruktūru un vadības centriem. Uzbrukumu sērija sekoja pēc Irānas īstenotās agresijas pret partneriem reģionā.