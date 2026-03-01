Svarīgs paziņojums Latvijas valstspiederīgajiem, kas šobrīd atrodas Izraēlā
Saistībā ar drošības situācijas eskalāciju Tuvajos Austrumos un aviācijas satiksmes ierobežojumiem Latvijas vēstniecība Izraēlā sniegusi aktuālu informāciju Latvijas valstspiederīgajiem par iespējām izceļot no valsts caur Ēģipti un Jordāniju.
Vēstniecība informē, ka šobrīd no Izraēlas iespējams izceļot pa sauszemi, izmantojot Tabas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Ēģipti, kas darbojas režīmā 24/7. Līdz robežai iespējams nokļūt ar satiksmes autobusu, bet pati robeža jāšķērso kājām. Tiek vērsta uzmanība, ka maksa par Ēģiptes vīzu tiek iekasēta uz vietas uz robežas.
No Tabas robežas līdz Tabas lidostai (13 km) ceļotāji var nokļūt ar taksometru. Aviokompānija "Arkia" 2. un 3. martā plāno divus reisus dienā no Tabas uz Atēnām. Biļetes cena ir aptuveni 500 eiro.
Tāpat valstspiederīgie pa sauszemi var izceļot uz Jordāniju, izmantojot Alenbija tilta vai Arava (Yitzhak Rabin) robežpunktus.
Vienlaikus vēstniecība stingri aicina valstspiederīgos pirms izceļošanas rūpīgi izvērtēt visus riskus.
Izraēlā līdz 2. martam ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, un iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties patvertņu tuvumā.