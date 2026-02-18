Vitkofs paziņojis, ka sarunās Ženēvā panākts progress
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs trešdien paziņojis, ka Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunās Ženēvā panākts progress.
"Abas puses vienojās informēt savus līderus un turpināt darbu, lai panāktu vienošanos," platformā "X" rakstīja Vitkofs.
Jau ziņots, ka otrdien Ženēvā sākās trīspusējo sarunu trešā kārta, kas turpināsies šodien. Iepriekšējās divas kārtas notika janvārī un februāra sākumā Abū Dabī.
Sarunas otrdien Ženēvā ilga sešas stundas un bija ļoti intensīvas, ziņu aģentūrai AFP atklāja Krievijas delegācijai pietuvināts avots.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdiena savā ikvakara uzrunā paziņoja, ka ir gatavs "ātri virzīties uz cienīgu vienošanos, lai izbeigtu karu", taču apšaubīja, vai Krievija nopietni domā par mieru. Viņš piebilda, ka Krievija dod priekšroku raķešu triecieniem īstas diplomātijas vietā.
Sarunās ASV pārstāv Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners. Ukrainas delegāciju vada Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs. Krievijas delegāciju vada diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis.
Umerovs otrdienas vakarā izteica pateicību ASV par starpniecību sarunās un paziņoja, ka informējis Eiropas sabiedrotos par sarunās apspriesto. Viņš norādīja, ka sarunas otrdien koncentrējās uz "praktiskiem jautājumiem un mehānismiem iespējamajiem risinājumiem".
"Esmu pabeidzis atsevišķu tikšanos ar Savienoto Valstu un Eiropas partneru - Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas un Šveices - pārstāvjiem," platformā "Telegram" paziņoja Umerovs. "Mēs apspriedām šodienas sarunu kārtas rezultātus un saskaņojām mūsu pieeju turpmākajiem soļiem," viņš piebilda.
Zelenskis vairākkārt teicis, ka viņa valstij tiek prasīti nesamērīgi kompromisi salīdzinājumā ar Krieviju.
Tramps pirmdien atkal izdarīja spiedienu uz Ukrainu, lai panāktu vienošanos, sakot, ka tai "labāk ātri sēsties pie sarunu galda".
Zelenskis otrdien izdevumam "Axios" uzsvēra, ka nav godīgi, ka Tramps turpina aicināt Ukrainu panākt vienošanos, piebilstot, ka ilgstošs miers netiks panākts, ja uzvara tiks vienkārši atdota Krievijai. "Es ceru, ka tā ir tikai viņa taktika, nevis lēmums," piebilda Zelenskis.