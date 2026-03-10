Asā cīņā "Galatasaray" pieveic "Liverpool" UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē
Stambulas "Galatasaray" futbolisti otrdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā mačā izcīnīja uzvaru. "Galatasaray" savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja Anglijas premjerlīgas komandu "Liverpool".
Vienīgie vārti mačā tika gūti, kad septītajā minūtē pēc Viktora Osimena izpildītā stūra sitiena ar galvu bumbu pretinieku vārtos nogādāja Mario Lemina.
Otrā puslaika vidū "Liverpool" izdevās panākt neizšķirtu, taču Ibrahima Konatē vārtu guvums netika ieskaitīts pēc VAR iesaistes. Tiesa, pirms tam Konatē varēja pateikties tiesnesim, kurš neieskaitīja pēc viņa rupjas kļūdas Osimena gūtos otros vārtus turku kluba labā, jo viņa komandas biedru uzskatīja par bijušu aizmugures stāvoklī.
Uzvarētāja divu maču summā sasniegs ceturtdaļfinālu. Atbildes spēle paredzēta nākamnedēļ.
Otrdien vēl Bergāmo "Atalanta" uzņems Minhenes "Bayern", Madrides "Atletico" mājās cīnīsies ar Totenhemas "Hotspur", bet "Barcelona" viesosies pie Ņūkāslas "United".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".