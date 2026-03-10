Latvijas ratiņkērlinga komanda paralimpiskajās spēlēs piekāpjas Ķīnai, piedzīvojot ceturto neveiksmi
Latvijas ratiņkērlinga komanda otrdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs piedzīvoja neveiksmi. Pamatturnīra sestajā mačā Latvijas vienība ar 5:9 piekāpās Ķīnai.
Pēc četriem endiem ķīnieši bija vadībā ar 6:1, bet piektajā endā Latvija tika pie viena punkta, bet sestajā endā Ķīnas komanda izcīnīja trīs punktus panākot 9:2. Septītajā endā latvieši iekrāja trīs punktus, taču astotais ends netika izspēlēts līdz galam, Latvijai zaudējot.
Latvijas vienība, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Pirmdien latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV.
Pēc sešām spēļu kārtām Latvija ar bilanci 2-4 atrodas dalītā sestajā vietā, bet līdere ar sešiem panākumiem ir Kanāda.
Latvijas vienība turnīra turpinājumā spēlēs ar Norvēģiju, Lielbritāniju un Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.