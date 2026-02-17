Zelenskis: Krievija nespēj pretoties kārdinājumam ziemas izskaņā dot triecienu Ukrainas enerģētikai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien brīdināja, ka ir gaidāmi jauni masīvi Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas objektiem.
"Krievija nespēj pretoties kārdinājumam un grib dot sāpīgu triecienu ukraiņiem ziemas sala pēdējās dienās," Zelenskis sacīja videovēstījumā dažas stundas pirms jaunas miera sarunu kārtas, kas paredzēta otrdien Ženēvā.
Zelenskis sacīja, ka Ukrainas delegācija jau ir ieradusies šajā Šveices pilsētā, bet apsūdzēja Maskavu, ka tā nav gatava kompromisiem. "Krievija visu noraida, turpina uzbrukumus frontes līnijās un gaisa triecienus mūsu pilsētām un enerģijas piegādēm," sacīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis sacīja, ka Kremli vajag piespiest uz mieru ar jaunām sankcijām, un aicināja Rietumu sabiedrotos piegādāt Ukrainai pretgaisa aizsardzības ieročus.
"Ir nepieciešams nekavējoties īstenot to, ko mēs apspriedām ar mūsu partneriem Minhenē," uzsvēra Zelenskis, atzīstot, ka kavēšanās tikai palielina krievu uzbrukumu nodarītos postījumus.
Krievija ziemā ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas objektiem, lietojot kaujas dronus un raķetes.
Vienā no daudzu gadu bargākajām ziemām miljoniem Ukrainas iedzīvotāju cieš no elektroapgādes, apkures un ūdensapgādes pārtraukumiem.