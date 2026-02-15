Zelenskis Minhenē ticies ar Rubio un atklājis, kādu postu uzbrukumi nodarījuši Ukrainas enerģētikas sistēmai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Minhenes Drošības konferences kuluāros sestdien ticies ar ASV valsts sekretāru Marku Rubio un iepazīstinājis viņu ar situāciju frontē un ar krievu uzbrukumu sekām Ukrainas enerģētikas sistēmai.
"Apspriedām, kā iespējams Ukrainai palīdzēt aizstāvēt dzīvību ziemas sala laikā un stiprināt mūsu izturību," informējis Zelenskis.
Viņš piebildis, ka detalizēti apspriests arī diplomātiskais process, lai trīspusējās sarunās izbeigtu Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
"Svarīgi, lai Ženēvā paredzētās sarunas būtu rezultatīvas, un esmu pateicīgs ASV par konstruktīvo pieeju," uzsvēris Ukrainas prezidents. "Skārām arī soļu secību. Svarīgi, lai būtu kustība drošības garantiju un ekonomiskās atjaunotnes jautājumos."
Savukārt Rubio pēc sarunām pavēstījis, ka apspriesti Ukrainas drošības jautājumi, kā arī abu pušu sadarbības padziļināšana aizsardzībā un ekonomikā.
Viņš arī uzsvēris, ka ASV prezidents Donalds Tramps vēlas rast risinājumu, kas uz visiem laikiem pieliktu punktu asinsizliešanai.
Kā ziņots, Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju trīspusējo sarunu nākamā kārta paredzēta Ženēvā 17. un 18. februārī.