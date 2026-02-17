Z patriots neizslēdz iespēju, ka Kremļa "galīgā eskalācija" varētu būt iebrukums Baltijas valstīs
Krievu Z patriots Maksims Kalašņikovs pauž satraukumu par Kremļa plāniem sarīkot "galīgo eskalāciju" karā pret Ukrainu.
Krievija nespēj gūt uzvaru tā sauktajā "SVO" ("speciālā militārā operācija"). Tomēr, lai no šī neveiksmīgā kara izkļūtu ar saglabātu reputāciju, Kremlis gatavo "pēdējo eskalāciju". Un tā Krievijai būs ļoti bīstama. To savā blogā rakstīja pazīstamais krievu Z patriots Maksims Kalašņikovs.
Viņš apliecināja, ka Krievijai vairs nav resursu, lai turpinātu agresiju. Kremļa uzdevums ir nodrošināt, lai kara iznākumu iedzīvotājiem varētu pasniegt kā uzvaru.
"Pēdējais eskalācijas mēģinājums būs bīstams brīdis. Kāpēc pēdējais? Krievijai vienkārši nav resursu turpmākiem mēģinājumiem, jo karš ir jāpabeidz tā, lai varētu pasludināt uzvaru. Un tā kā ne Kijivas, ne Odesas ieņemšana tagad nav iespējama, atliek tikai viena iespēja: pārējā Doneckas apgabala daļa," rakstīja Kalašņikovs.
Viņš bija spiests atzīt, ka Krievijai trūkst līdzekļi un spēks, pat visa Doneckas apgabala ieņemšanai. Tā atgūšana prasītu ļoti bīstamus soļus: vismaz 500 000 cilvēku jaunu mobilizāciju un banku noguldījumu konfiskāciju no iedzīvotājiem. Viņš neizslēdza iespēju, ka "galīgā eskalācija" varētu būt Krievijas iebrukums NATO, konkrēti, Baltijas valstīs. Tomēr tas arī prasītu mobilizāciju un līdzekļu konfiskāciju no iedzīvotājiem.
"Taču tas izraisīs arī ārkārtēju sabiedrības sašutumu, strauju ekonomikas lejupslīdi un migrantu problēmas saasināšanos," rakstīja Kalašņikovs.
Viņš paziņoja, ka "galīgā eskalācija", ja tā nebūs veiksmīga, varētu novest pie Krievijas sabrukuma, sekojot tam pašam scenārijam, kas noveda pie Padomju Savienības sabrukuma.