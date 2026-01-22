Mamikins atklāti aicina uzbrukt Baltijas valstīm ar "Orešņik" raķeti: "Lai viņi mirst!"
Kremļa propagandistu maizē pārgājušais kādreizējais Latvijas žurnālists Andrejs Mamikins atklāti aicina iznīcināt Baltijas valstu iedzīvotājus.
Kremļa kontrolētajā TV kanālā "Rossija-1" raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" agresīvu retoriku, kas vērsta pret Baltijas valstīm, izteica uz agresorvalsti aizbēgušais Mamikins.
"Man viss patīk. Lai viņi mirst, jānodrošinās ar popkornu un klusiņām jāvēro. Ja trenēties ar "Orešņik" bez kaujas galviņas, tikai ar kinētisko triecienu, tad pa Baltijas valstīm. Tāpēc, ka viņus nav žēl," bravūrīgi paziņoja Mamikins.
Mamikins uz agresorvalsti Krieviju aizbēga 2022. gadā, kad tā sāka asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera izraisītā Otrā pasaules kara, un kļuva par krievu propagandistu gaidītu viesi, gan attaisnojot Krievijas agresiju, gan veltot “siltus” vārdus savai bijušajai dzimtenei. Piemēram, Mamikins Krievijas publikai “Kremļa Gebelsa” Vladimira Solovjova šovā stāstījis, ka Latvijas un Igaunijas bankas mēdz kredītu parādniekiem piedāvāt “parakstīt līgumu” ar Aizsardzības ministriju, lai pēc tam viņus pakāpeniski savaņģotu karošanai Ukrainā.
Russian TV openly calls for a strike on the Baltic states with the “Oreshnik” missile— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
“Let them die — they’re not worth pity,” rant unhinged Kremlin propagandists on air. pic.twitter.com/CNssMFgL1A
2023. gada 29. septembrī Latvijas Valsts drošības dienests uzsāka kriminālprocesu pret Mamikinu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu. 2024. gada jūnija beigās Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļa pret Mamikinu izdeva Eiropas apcietinājuma lēmumu. 2025. gada februārī Mamikins uzstājās prokremliskajā konferencē “Krievu etnocīds Baltijas valstīs” ar apgalvojumu, ka “valstīm ar pašreizējiem nosaukumiem Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika nevajadzētu eksistēt”, savukārt Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” sastāvā ietilpstošajam “Baltnews” šovasar stāstīja, ka Baltijas valstīs viņš redz, ka “liela sabiedrības daļa, kas pašlaik staigā ar Ukrainas karogiem un priecīgi izkliedz lozungus “Slaktēsim krievus!” un taisa visas šīs nejaucības, gluži kā 1940. gadā skries ar sarkanām neļķēm sagaidīt krievu tankus”.
Ceļojot no viena propagandas raidījuma citā, Mamikins pauž pārliecību, ka agri vai vēlu Latvija atkal piederēs Krievijai, tā kā Rīga ir Krievija, un Tallina ir Krievija un pat savā ziņā arī Varšava ir Krievija. Un krievu okupanti Ukrainā karojot arī par Rīgu, bet Krievijas diktators Vladimirs Putins ir tik saudzīgi izturoties pret Baltijas valstīm, jo tās ir īstenās "krievu teritorijas".
Kā liecina “Wikipedia” pieejamā informācija, Ļeņingradā dzimušais Mamikins 2014. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no partijas “Saskaņa” saraksta. Viņš ieguva vienu no astoņiem Latvijai atvēlētajiem mandātiem Eiropas Parlamentā. 2018. gada aprīlī Mamikins paziņoja par izstāšanos no partijas “Saskaņa”. Kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības (LKS) saraksta, nebūdams tās biedrs, taču partija neguva pietiekošu vēlētāju atbalstu, lai būtu pārstāvēta parlamentā. Tāpat pārstāvēja LKS arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēts.