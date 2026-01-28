Peskovs: "Mums ir problēmas ar Poliju un Baltijas valstīm"
Soctīklos parādījies video ar Kremļa runasvīra Dmitrija Peskova kārtējiem murgainajiem izteikumiem par Poliju un Baltijas valstīm.
Video intervijā Krievijas medijam Peskovs sacīja: "Ir valstis, ar kurām vairāku gadsimtu garumā ir bijis draudzīgu jūtu deficīts. Ņemsim par piemēru Poliju. Ar Poliju mums tiešām ir problēmas, ar Baltijas valstīm mums tiešām ir problēma.
Kaut kādu iemeslu dēļ viņi mūs vienmēr baidās, demonizē, un visi, kas nāk pie varas sāk pēkšņi ienīst Krieviju. Vai tā ir kļūda? Jā, tā ir kļūda, tā ir liela kļūda, jo krievu kultūras dēļ, mijiedarbībā ar Krieviju šīs valstis varētu to ņemt vērā."
