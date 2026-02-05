ASV Kongress apstiprinājis militāro atbalstu Baltijas valstīm 200 miljonu dolāru apmērā
ASV Kongress apstiprinājis 2026. gada aizsardzības izdevumu likumprojektu, ar kuru Baltijas drošības iniciatīvai tiek piešķirti 200 miljoni ASV dolāru jeb 169,71 miljons eiro.
Likumprojekts Pārstāvju palātā pieņemts ar 217 balsīm "par" un 214 "pret", un dokumentu jau parakstījis ASV prezidents Donalds Tramps. "Baltijas drošības iniciatīva sniedz iespēju Baltijas valstīm iegādāties modernu ASV militāro aprīkojumu tādu kritiski svarīgu spēju stiprināšanai kā pretgaisa aizsardzība," paziņojumā norāda Ārlietu ministrija.
Tāpat ministrija norāda, ka iepriekšējos gados Baltijas drošības iniciatīva saņēma finansējumu apropriāciju piešķiršanas procesa ietvaros, bet tagad finansējums Baltijas drošības iniciatīvai pirmo reizi tika iekļauts ASV Nacionālās aizsardzības likumā, tādējādi piešķirot augstāku prioritāru nozīmi iniciatīvas īstenošanai.
Kopumā ASV aizsardzībai likumdevēji ir atvēlējuši 839 miljardus dolāru [711.87 miljardus eiro], kas ir par 8 miljardiem vairāk, nekā Pentagons pieprasīja sākumā. Budžetā ir iekļauts 3,8 % algas pieaugums ASV karavīriem, investīcijas modernizācijā, lai konkurētu ar Ķīnu un Krieviju, un paredzēti 400 miljonu ASV dolāru [339,36 miljoni eiro] drošības palīdzībai Ukrainai katrā no nākamajiem diviem fiskālajiem gadiem.