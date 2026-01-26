Orbāns uzstājas ar savādu runu: varbūt arī Baltijas valstis būtu jāizslēdz no ES un NATO, lai Krievija neuzbruktu?
Pagājušās nedēļas nogalē Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņoja, ka NATO un Eiropas Savienība nedrīkst pietuvoties Krievijas robežām, jo tas neizbēgami izprovocēs konfliktu un ieraus Eiropu karā. Orbāna paziņojums daudzos radīja neizpratni, ko viņš ierosinātu iesākt ar valstīm, kuras ne tikai robežojas ar Krieviju, bet jau vairākus gadu desmitus ir gan NATO, gan Eiropas Savienības dalībvalstis.
PM Orban:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2026
I see no other solution than to accept that NATO and the European Union cannot be located directly on Russia's borders, because the Russians will always respond to that with war.
(Comment from me: Russia already borders with EU and NATO) pic.twitter.com/sqZ56kCI6X
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī, Orbāna vadītā Ungārija kopā ar Roberta Fico vadīto Slovākiju ir nostājušās krasi atšķirīgā pozīcijā no pārējām NATO un ES dalībvalstīm, atklāti liekot sprunguļus bloku pasākumos pret Krieviju.
Uzstājoties pretkaru mītiņā Kapošvārā Orbāns sestdien paziņoja: “Mums ir jāatzīst, ka NATO un Eiropas Savienība nevar atrasties tieši pie Krievijas robežām, jo krievi uz to vienmēr atbildēs ar karu.”
Sociālajos tīklos uz Orbāna jauno atklāsmi dzēlīgi norādīja, ka ar Krieviju kopš 1949. gada robežojas NATO dalībvalstis ASV un Norvēģija, kopš 1999. gada Polija, kopš 2004. gada — Latvija, Lietuva, Igaunija, bet kopš 2023. gada (pilnībā pateicoties Krievijas invāzijai Ukrainā) — arī līdz tam tradicionāli ārpolitikā lojālā Somija. Visas minētās valstis, izņemot ASV un Norvēģiju, ir arī ES dalībvalstis.
Vēl vairāk, tā kā Krievijas propagandisti un daudzas amatpersonas, ieskaitot odiozo eksprezidentu Dmitriju Medvedevu, neslēpj, ka viņus apmierinās tikai pilnīga Ukrainas aneksija, pati Ungārija šādā situācijā kļūs par tādu NATO un ES dalībvalsti, kura robežosies ar Krieviju.
Vienlaikus Orbāns apgalvoja, ka ilgtermiņa stabilitāte Eiropā prasa, ka starp Krievijas austrumu robežām un Rietumiem vienmēr ir jābūt buferzonai, un tagad šai neitrālai buferzonai ir jābūt Ukrainai, lai novērstu Krievijas un Eiropas tiešu militāru konfrontāciju. Viņš kārtējo reizi uzsvēra, ka nepieļaus Ukrainas uzņemšanu ES, jo tas būtiski saasinātu spriedzi un pakļautu bloku un pašu Ungāriju tiešam konfliktam ar Krieviju.