Cahkna par iespējamo Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs: "Mēs pārcelsim karu uz Krieviju!"
Saskaņā ar vienu scenāriju Maskava varētu uzsākt militāru operāciju Baltijas valstīs, taču šajā gadījumā NATO preventīvi reaģētu uz mērķiem savā teritorijā.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna paziņoja, ka, ja Krievija uzbruks Baltijas valstīm, NATO neaprobežosies tikai ar aizsardzību un noteikti pārcels militārās operācijas uz Krievijas teritoriju.
Intervijā laikrakstam "The Telegraph" viņš uzsvēra, ka alianse ir gatava rīkoties izlēmīgi un nepieļaus iepriekšējo scenāriju atkārtošanos, kas pieļāva reģiona īslaicīgu okupāciju.
"Mēs pārcelsim karu uz Krieviju," apliecināja Igaunijas ārlietu ministrs.
Cahkna norāda, ka Igaunija un pārējās Baltijas valstis jau tagad aizsardzībai atvēl aptuveni 5% no sava IKP. Šie līdzekļi tiek izmantoti militārā spēka stiprināšanai, ieroču modernizācijai un, lai sagatavotos iespējamam uzbrukumam no austrumiem. Diplomāts norādīja, ka reģiona valstis spēj atvairīt Krieviju jau no pirmajām konflikta dienām.
Igaunijas ārlietu ministrs atgādināja, ka NATO iepriekšējie aizsardzības plāni paredzēja, ka kara gadījumā Krievijas armija varētu ieņemt daļu Baltijas valstu un pēc tam alianses spēki to padzītu. Tomēr Tallina nekad nav bijusi apmierināta ar šo pieeju. Cahkna paziņoja, ka Igaunija nav gatava gaidīt, kamēr ienaidnieks ienāks tās teritorijā. Jaunais NATO plāns, viņš apgalvo, paredz preventīvas un proaktīvākas darbības, tostarp triecienus dziļi Krievijas teritorijā.