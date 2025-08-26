"Ukraina ir atradusi veidu, kā piespiest Krieviju uz mieru," Z-patriots izdarījis negaidītu atzīšanos par Putina režīmu
Krievijas Z-patriots un kara atbalstītājs Maksims Kalašņikovs izdarījis negaidītu atzīšanos. Viņš salīdzinājis mūsdienu Krieviju ar Trešo reihu tā pastāvēšanas pēdējos gados.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām un cauruļvadiem, kā arī drīzumā paredzētā jaunu raķešu izmantošana varētu paātrināt Putina režīma sabrukumu, par to ziņo "Dialog.ua".
"Ukraina un ASV ir atradušas jaunu veidu, kā piespiest Krieviju uz mieru ar saviem noteikumiem. Saasinot ekonomisko krīzi, Kijiva ir sākusi triecienus degvielas un enerģētikas objektiem, un drīz kopā ar droniem mērķus sasniegs arī jaudīgās spārnotās raķetes "Flamingo"," paziņoja satrauktais Z-patriots.
Viņš uzsvēra, ka situācija atgādina 1944. gada pavasari, kad sabiedroto aviācija metodiski iznīcināja Vācijas degvielas ražošanas rūpnīcas. Pēc publicista domām, Krievija saskaras ar tiem pašiem izaicinājumiem: pieaugošu ekonomisko krīzi un varas nespēju adekvāti reaģēt uz triecieniem pa kritisko infrastruktūru.
Īpašu uzmanību Kalašņikovs pievērsis Krievijas vadības reakcijai.
"Gribētos kļūdīties, bet es redzu skaidras morāli-gribas salūzuma pazīmes Krievijas augstākajā varas ešelonā. Pirmais signāls bija adekvātas atbildes trūkums pēc operācijas "Zirnekļtīkls". Pēc tam nebija reakcijas uz aviotransporta paralīzi un hakeru uzbrukumiem aizmugurē. Un tagad ienaidnieks jau veic triecienus Krievijas degvielas un enerģētikas kompleksam. Bet atbildē - kaut kādas drudžainas cerības uz sarunām ar Trampu," viņš paziņoja.
Kalašņikovs salīdzināja pašreizējo Kremļa situāciju ar PSRS sabrukuma priekšvakaru. Pēc viņa teiktā, Putina un viņa tuvākā loka reakcija atgādina Mihaila Gorbačova rīcību 1986. gadā, kad padomju ekonomika strauji bruka, bet vadība cerēja vien uz vienošanos ar ASV. Faktiski Z-patriots aktīvi norāda uz Putina režīma sabrukumu, kā arī - visas Krievijas Federācijas iespējamo sabrukumu.