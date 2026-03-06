Jaunās televīzijas realitātes spēles “Limuzīns dāvanā” prezentācija; 02.02.2026.
Šova leģenda vēsta, ka pils saimniece negaidīti tikusi pie auto. Tā kā viņai nav ne autovadītāja apliecības, ne radinieku, kam ...
Kāpēc Mirdza Martinsone sauc Arvi Zēmani par runčuku?
“Sākumā biju satraukts, bet beigās bijām pārsmējušies. Viņa ir tik jauka!” par sadarbību ar slaveno aktrisi Mirdzu Martinsoni televīzijas spēlē "Limuzīns dāvanā" saka raidījuma vadītājs Arvis Zēmanis.
Pie skatītājiem kanālā "360" un "Tet TV+" nonākusi stratēģiskā realitātes spēle "Limuzīns dāvanā", ko vada uzņēmējs Arvis Zēmanis. Katram dalībniekam, ierodoties pilī, tiek piešķirta sava istaba un noslēpumaina lādīte – tikai vienā no tām slēpjas “limuzīna” atslēgas. Šovā uzvarēs un auto saņems tas dalībnieks, pie kura atslēga būs spēles beigās.
Noslēpums no pirmās sekundes
Spēles vadītājs Arvis Zēmanis, kam šī nav pirmā TV pieredze, žurnālam "Kas Jauns" atklāj filmēšanas aizkulises, kurās amizantas situācijas sekoja ik uz soļa. “Mirdza Martinsone ir pils saimniece, un viskuriozākais man bija filmēšanās kopā ar viņu. Pie leģendārās aktrises gāju ar lielu cieņu un bijību, domām, kā tad būs, jo Martinsones kundze ir pieredzes bagāta aktrise. Sākumā biju satraukts, bet beigās mēs bijām pārsmējušies. Viņa ir tik jauka! Mani beigās sāka saukt pat par runčuku. Kopā ar viņu izdevās lieliska improvizācija. Tas bija superīgs piedzīvojums. Spēlē piedalījās forši un atraktīvi cilvēki. Man kā spēles vadītājam bija jāseko līdzi, lai saglabātu intrigu pašiem dalībniekiem. Neko nedrīkstēja atklāt – ne ar ķermeņa valodu, ne vaibstu, jo arī viņi vēroja mani. Arī tagad ir jāturpina klusēt līdz spēles pēdējai sērijai televīzijā.”
Latvieši prot šķetināt mīklas
Par otro spēles sezonu pāragri spriest, jo visu noteikšot reitingi, taču Zēmanis ir pārliecināts, ka latvieši prot domāt stratēģiski, lai gan esot vēl jātrenējas. “Esmu pamanījis, ka latviešiem patīk spēlēt arī mafijas spēli. Patīk stratēģija, patīk domāt, lai gan esmu novērojis, ka, piemēram, britiem sanāk dabiskāk un organiskāk, jo mēs, latvieši, visu uztveram personiskāk. Iespējams, ka tas ir kultūras jautājums. Viltus un mānīšanās īpašības latvieši nav turējuši godā – ne tautasdziesmās, ne sabiedrībā. No tādiem cilvēkiem ierasti dzīvē izvairās, taču veselīgā ziņā stratēģija ir laba tēma, ko latviešiem piedāvāt.”