Šodien gaiss Latvijā iesils līdz +11 grādiem; rīta pusē izveidojusies migla un daži autoceļi apledojuši
Kamēr rīta pusē daudzviet Latvijā izveidojusies migla un vairāki autoceļi ir apledojuši, dienas laikā gaisa temperatūra Latvijā iesils līdz +11 grādiem, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē redzamība miglā vietām sarukusi līdz 100 metriem
Piektdienas rītā daudzviet Latvijā izveidojusies migla. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem sliktākā redzamība naktī reģistrēta Saldus novērojumu stacijā, kur tā samazinājās līdz simts metriem un plkst. 5 bija 150 metri. Arī vietām citviet Kurzemē un Vidzemē redzamība samazinājusies līdz 100-300 metriem.
Nav ievērojamu nokrišņu, valstī kopumā ir neliels mākoņu daudzums. Vietām sarma un apledojums uz autoceļiem. Gaisa temperatūra visā Latvijā -1..-5 grādi. Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Rīgā neliels mākoņu daudzums, vietām miglas vāli, pūš lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra -1 grāds pilsētas centrā un -4 grādi lidostā.
Autoceļi vietām apledojuši
Piektdienas rītā braukšanas apstākļus pa lielajiem ceļiem vietām apgrūtina apledojums, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC). Vairāki apledojuši lielo ceļu posmi ir Kurzemē un Vidzemē, turpretim Zemgalē un Latgalē braukšanas apstākļi pārsvarā ir apmierinoši.
Saskaņā ar informāciju LVC mājaslapā, ap plkst. 6.50 apledojusi ir Tallinas šoseja no Zvejniekciema līdz pat Igaunijas robežai, Valmieras šoseja no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Vidzemes šoseja no Berģiem līdz Augšlīgatnei, Tīnūžu-Kokneses šoseja no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, kā arī Daugavpils šoseja no Piekalniem līdz Pļaviņām.
Latvijas rietumu daļā apledojums apgrūtina braukšanu pa Liepājas šoseju no Mazblīdenes līdz Kalvenei, kā arī pa visiem lielajiem ceļiem, kas ved uz Kuldīgu. Ceļu kaisīšanā ar pretslīdes materiāliem piektdienas rītā iesaistītas 56 ziemas tehnikas vienības.
LVC brīdina, ka braukšanas apstākļi pa grants autoceļiem tuvākajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, tāpēc ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
Grants autoceļi ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā ir izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu vai, kaisot smiltis. Tomēr atkusnī to darīt ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smiltis noskalo ūdens. Savukārt novecojušā asfaltā mainīgos laikapstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās virs un zem nulles, kā arī atkusnī var pastiprināti veidoties bedres, brīdina LVC.
Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +11 grādiem
Dienas pusē, izklīstot miglai, gaidāms pārsvarā saulains un silts laiks. Diena paies bez nokrišņiem. Vējš caurmērā būs lēns, tas pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pakāpsies līdz +6..+11 grādiem, nedaudz vēsāks laiks būs vietām dienvidaustrumu novados, kur saglabājas daudz sniega, kā arī vietām pie ledainās jūras.
Rīgā, sildot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1023-1026 hektopaskāli jūras līmenī. Pirms gada 6. martā, pūšot brāzmainam rietumu vējam, Latvijas lielākajā daļā gaiss sasila līdz +11..+15 grādiem. Daugavpilī, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +15,5 grādiem, par 1,7 grādiem tika labots šā datuma nacionālais siltuma rekords.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,9 grādiem Zvejniekciemā līdz +9,8 grādiem Mērsragā, kur - tāpat kā Dobelē un Rucavā - tika pārspēts 5. marta siltuma rekords. Ceturtdien daudzviet Eiropas dienvidu un rietumu daļā gaiss sasila līdz +20..+22 grādiem. Zemākā temperatūra naktī uz piektdienu aptuveni -10 grādi Ziemeļvalstīs un -42 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.