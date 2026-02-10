Kadirovs noliedz avāriju, kurā cieta viņa dēls, aizbildinoties, ka tās bijušas viltus ziņas
Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirvos noliedz negadījumu, kurā iesaistīts Ādams Kadirovs. Tādā veidā līderis cenšas radīt ilūziju par stabilitāti savā republikas vadībā un mantinieka klātbūtni.
9. februārī, vairāk nekā trīs nedēļas pēc negadījuma Groznijā, kurā bija iesaistīts Ādams Kadirovs, Čečenijas vadītājs notikušo nosauca par "safabricētu stāstu", kas kļuva par "pirmo ziņu pasaules vēstīs".
Ramzans Kadirovs tikās ar republikas prokuroru Arsanu Adajevu, kurš apstiprināja, ka negadījumu varēja ģenerēt mākslīgais intelekts, kas spēj "apmānīt jebkuru".
"Kavkaz.Reali", atsaucoties uz Kadirova sociālo mediju kanālu, ziņo, ka prokurors mēģināja pievērst sabiedrības uzmanību statistikai. Adajevs video apgalvoja, ka Krievijā ir notikuši 128 000 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā vairāk nekā 13 000 cilvēku.
"Nevienam nerūp, neviens neko nesaka," sacīja Kadirova līdzgaitnieks, velkot paralēli ar ažiotāžu ap negadījumu, kurā bija iesaistīts Čečenijas līdera dēls. Ramzans Kadirovs varēja tikai piekrist, un viņš to arī izdarīja, paužot sašutumu par pastāvīgo mediju uzmanību viltus ziņām par Čečeniju.
Ar šādiem apgalvojumiem Kadirovs nepārprotami cenšas radīt stabilitātes ilūziju savā valdīšanā Čečenijā. Ne mediji, kuru rīcībā ir neskaitāmi avoti, kas apstiprina negadījumu, ne Kremlis netiks pārliecināti par Čečenijas līdera meliem.
Nopietnā avārijā cietušā 18 gadus vecā Ādama Kadirova veselības stāvoklis ir nopietnāks nekā iepriekš uzskatīts. Viņa stāvoklis rada bažas ārstu vidū. Par to ziņoja ietekmīgais Krievijas Telegram kanāls "VChK-OGPU", kas ir saistīts ar Krievijas izlūkdienestiem. Saskaņā ar to Kadirova dēls ārstējas Botkina slimnīcā Maskavā.
"Pēc hospitalizācijas... tika pieņemts, ka visnopietnākais ievainojums ir liesas bojājums. Čečenijas vadītāja dēlam tika veikta operācija, un šie ievainojumi pašlaik nerada bažas. Tomēr vēlāk ārsti saskārās ar citu problēmu. "Galvas–smadzeņu trauma izrādījās daudz nopietnāka, nekā liecināja sākotnējie izmeklējumi," raksta Krievijas resurss.
Tas paskaidroja, ka parādījušies noteikti simptomi, kas nebija novērojami pirmajās dienās pēc negadījuma. Sākotnēji ārstēšana bija plānota četras nedēļas, taču tagad ārsti runā par mēnešiem ilgu atveseļošanos. Kā vēsta kanāls, informācija par pacienta faktisko stāvokli tiek rūpīgi slēpta, un klīnikas ietvaros ir ieviesti stingri ierobežojumi, lai novērstu informācijas noplūdi.
Iepriekš tika ziņots, ka Ramzans Kadirovs ir noslēdzis mieru ar Suleimanu Kerimovu, ko varētu uzskatīt par signālu, ka viņa valdīšana Čečenijā ir beigusies.