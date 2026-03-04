Merzļikins ar "Blue Jackets" uzvar "Predators".
Hokejs
Šodien 07:24
Merzļikins ar “Blue Jackets” izcīna uzvaru pār “Predators”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) pārspēja Nešvilas "Predators".
Merzļikins pavadīja uz ledus astoņas minūtes un 16 sekundes un tika galā ar abiem pretinieku metieniem, atvairot 100,0% raidījumu. Otrs uzvarētāju komandas vārtsargs Džets Grīvss spēlēja 51 minūti un 24 sekundes un atvairīja 20 no 22 pretinieku metieniem jeb 90,9% raidījumu.
"Blue Jackets" Austrumu konferencē ar 70 punktiem 60 spēlēs ieņem devīto vietu.