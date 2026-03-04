Liepājas Simfoniskais orķestris pirmatskaņos Baltijas komponistu jaundarbus par laiku
No 10. līdz 12. aprīlim koncertzālē “Lielais dzintars” norisināsies laikmetīgās mūzikas festivāla “Baltijas Mūzikas dienas 2026” notikumi, kas aicina klausītājus iedziļināties daudzveidīgā laika pieredzē. 10. aprīlī plkst. 19.00 Liepājas notikumu ciklu atklās koncertprogramma, kas balstīta sengrieķu filozofijā par laiku.
Liepājas Simfoniskais orķestris lietuviešu diriģenta Modesta Barkauska (Modestas Barkauskas) vadībā līdzās spilgtu Ziemeļvalstu komponistu skaņdarbiem pirmatskaņos trīs Baltijas komponistu jaundarbus.
Programma ir cieši saistīta ar festivāla moto “Mēs dzīvojam citos laikos”. Vienā brīdī viss skrien – ziņas, darbi, termiņi, satiksme, attēli ekrānos. Un tad pēkšņi pienāk mirklis, kad laiks it kā apstājas – skaņā, klusumā, atklāsmē. Senie grieķi šos divus laika veidus sauca par Chronos un Kairos. Šis koncerts aicina klausītāju ceļojumā starp abiem šiem stāvokļiem – laiku, kas mūs nes uz priekšu, un apstādinātu mirkli, kuram Fausts lūdz: “Tu esi tik skaists! Jel kavējies!"
Programmas centrā ir trīs īpaši notikumi – trīs pasaules pirmatskaņojumi – Jāņa Petraškeviča “Candela”, Ilonas Breģes “Up-Time” un Dominika Digima (Domynikas Dygimas) “Per Sense”. Jaundarbi dzimuši tieši šim laikam un vietai, ļaujot mums būt lieciniekiem laikmetīgās mūzikas rašanas mirklim. Pirmais stāsta par laternu, kas izgaismo pazemes tumsu, otrajā dzirdēsim daudzu laiku klātesamību vienkopus, tiem nerimstoši traucoties nākotnē, bet trešais ir Kairos paraugstunda.
Grieķijā dzīvojošās latvietes Gundegas Šmites mitoloģiskais darbs mūs aizved rītausmas robežstundā, kur laiks vēl tikai sāk elpot un pasaulē ienāk jauna gaisma – par to komponiste ieguvusi Lielo mūzikas balvu. Igauņu komponistes Helēnas Tulves maģiskajā mūzikā par ceļazīmi cauri mainīgai pasaulei kļūst mīlestība – atsaucoties uz Šekspīra 116. sonetu – tā ir kā nemainīgs punkts, pie kura turēties, kad viss apkārt mainās.
Īpašu Kairos mirkli programmā radīs islandiešu komponistes Hilduras Elisas Jonsdotiras (Hildur Elisa Jonsdottir) darbs, kurā orķestrī atrodas izpildītājs, kas neatskaņo nevienu skaņu – un tieši šī klusēšana pēkšņi maina mūsu dzirdi, liekot no jauna saklausīt skaņas dabu un visuresību.
Laiks var arī plīst un atkal savīties kopā. Lietuvieša Dominika Digima darbā tas mirgo fragmentos kā apziņas dūmaka, bet Lietuvā dzīvojošā latvieša Mārtiņa Viļuma saksofona koncerts ir īsts enerģijas vilnis – brīžiem mežonīgs, brīžiem hipnotisks, atklājot laika intensitāti. “Kairos / Chronos” nav koncerts, kurā laiku mēra minūtēs. Tas ir koncerts, kurā laiku piedzīvo – kā plūsmu, kā uzplaiksnījumu, kā gaismu un ēnu. Un varbūt tieši tā mēs šodien varam nonākt tuvāk tam, ko nozīmē dzīvot citos laikos.
Pirms koncerta klausītāji aicināti uz tikšanos ar komponistiem, lai tuvāk iepazītu programmas idejas, autoru radošo ceļu un jaundarbu tapšanas procesu. Saruna notiks plkst. 18.00 koncertzāles 1. stāvā, un tajā piedalīsies pasaules pirmatskaņojumu autori Ilona Breģe un Jānis Petraškevičs, atklājot, kā dzimst mūzika šim laikam un šai vietai.
“Baltijas Mūzikas dienas” ir jaunrades platforma, kas stiprina Baltijas valstu lomu Eiropas kulturālajā dialogā un pozicionē mūs kā aktīvus dalībniekus tās kultūras telpā. No 9. līdz 17. aprīlim klausītājiem būs iespēja pieredzēt vismaz 15 Baltijas valstu pirmatskaņojumus, kā arī vēl vismaz 30 darbus, daudzus Latvijas pirmatskaņojumā. Puse koncertu notiks Rīgā, bet otra puse Liepājā, atbalstot Liepājas kā kultūras galvaspilsētas atpazīstamību un veicinot mūziķu, komponistu un ideju apmaiņu starp abiem reģioniem.
Koncertu “Kairos / Chronos. Liepājas Simfoniskais orķestris” organizē SIA “Lielais Dzintars” sadarbībā ar Latvijas Komponistu savienību. Festivāls top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, "Nordic Music Days", Ziemeļvalstu kultūras fonds, Ziemeļvalstu ministru padome, "Culture Action Europe" un "Statens Kunstfond" atbalstu; festivālu informatīvi atbalsta Latvijas Radio 3 “Klasika”.