Braukšana apgrūtināta vairākos reģionos; lielo ceļu kaisīšanā iesaistītas gandrīz 100 ziemas tehnikas vienības
Trešdienas rītā daudzviet Latvijā lielie ceļi ir apledojuši un to kaisīšanā ar pretslīdes materiāliem iesaistītas 96 ziemas tehnikas vienības, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Šorīt plkst. 6.30 apledojums Vidzemē un vietām Kurzemē, Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 96 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem: Tallinas šoseja (A1) visā posmā; Vidzemes šoseja (A2) visā posmā; Valmieras šoseja (A3) visā posmā; Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā; Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Piekalniem; Jelgavas šoseja (A8) posmā no Dalbes līdz Meitenei; Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Mazblīdenei; Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei; valsts reģionālais autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Vidzemē un Jelgavas, Dobeles, Tukuma, Saldus, Liepājas, Talsu, Kuldīgas un Ventspils apkārtnē.
Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem nākamajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
"Grants autoceļi ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā ir izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu, vai, kaisot smilti. Atkusnī šie darbi ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo ūdens," informē LVC.
Savukārt novecojušā asfaltā mainīgos laikapstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās virs un zem nulles, kā arī atkusnī, var pastiprināti veidoties bedres.