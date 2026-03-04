ASV: Irāna izšāvusi 500 ballistisko raķešu, mērķēts arī uz civiliedzīvotājiem
Reaģējot uz Izraēlas un ASV uzbrukumu, Irāna izšāvusi vairāk nekā 500 ballistisko raķešu un palaidusi vairāk nekā 2000 lidrobotu, otrdien paziņojusi Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kas ir atbildīga par ASV operācijām Tuvajos Austrumos.
"Palaižot šīs raķetes un dronus, Irāna nešķirojot tēmē uz civilistiem," sociālās saziņas vietnē "X" norādīja admirālis Breds Kūpers, piebilstot, ka Irānas spējas uzbrukt ASV un to sabiedrotajiem mazinās.
No otras puses, ASV kaujasspējas pieaug, uzsvēra Kūpers.
Sākoties karam, Izraēlas armija lēsa, ka Irānas rīcībā ir aptuveni 2500 ballistisko raķešu. Līdztekus Irānas izšautajām raķetēm daudzas raķetes, domājams, ir iznīcinātas ASV un Izraēlas uzlidojumos.
Kopš ASV un Izraēla sestdien sāka uzbrukumu Irānai, Savienoto Valstu armija devusi triecienus gandrīz 2000 mērķu. "Mūsu armija Tuvajos Austrumos veic bezprecedenta operāciju, lai likvidētu Irānas spējas apdraudēt amerikāņus," sociālās saziņas vietnē "X" pavēstīja admirālis Breds Kūpers.
"Mēs jau esam devuši triecienus gandrīz 2000 mērķu ar vairāk nekā 2000 šāviņu. Mēs esam nopietni iedragājuši Irānas pretgaisa aizsardzību, iznīcinājuši simtiem Irānas ballistisko raķešu, palaišanas iekārtu un lidrobotu," norādīja Kūpers.
Nepilnu 100 stundu laikā iznīcināti arī 17 Irānas karakuģi. Starp mērķiem bijusi arī Irānas visiedarbīgākā zemūdene.
Mērķis ir nogremdēt visu Irānas karafloti, uzsvēra Kūpers, piebilstot, ka šobrīd Persijas līcī, Hormuza šaurumā vai Omānas līcī nav neviena Irānas kuģa, kas desmitgadēm traucējuši starptautiskajai kuģošanai.