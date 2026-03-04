Rīgas skats.
Šodien 07:21
Trešdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +8 grādiem
Trešdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vien vietām debesis palaikam aizsegs mākoņi, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Nedaudz pastiprināsies rietumu, ziemeļrietumu vējš - tā ātrums brāzmās pēcpusdienā un vakarā sasniegs 9-14 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no +2..+3 grādiem pretvēja krastā līdz +7..+8 grādiem Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kā arī Jūrmalā un Rīgā.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7 grādiem.
Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, Skandināvijas ziemeļos atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Alūksnes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.