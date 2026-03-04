Trešdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +8 grādiem
Trešdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +8 grādiem

Trešdien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vien vietām debesis palaikam aizsegs mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi nav gaidāmi. Nedaudz pastiprināsies rietumu, ziemeļrietumu vējš - tā ātrums brāzmās pēcpusdienā un vakarā sasniegs 9-14 metrus sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra būs no +2..+3 grādiem pretvēja krastā līdz +7..+8 grādiem Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kā arī Jūrmalā un Rīgā.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7 grādiem.

Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, Skandināvijas ziemeļos atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Alūksnes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

