Francijā atklāj Maskavas inspirētu mēģinājumu Makronu saistīt ar pedofilu Epstīnu
Francija atklājusi ar Krieviju saistītu dezinformācijas mēģinājumu, kurā nepatiesi apgalvots, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons bijis saistīts ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, ziņu aģentūrai AFP piektdien pastāstīja avots Francijas valdībā.
Francijas valdības aģentūra "Viginum", kas nodarbojas ar dezinformācijas atklāšanu, trešdien pamanīja safabricētu rakstu, kas bija publicēts vietnē, kas nepatiesi uzdota par mediju organizācijas "France-Soir" lapu. Šajā rakstā bija apgalvots, ka Makrons bijis saistīts ar Epstīnu, atklāja avots.
Dezinformāciju izplatīja projekts "Storm-1516", un, saskaņā ar avota teikto, "Viginum" ar lielu ticamības pakāpi šo vietni saista ar informācijas operāciju "CopyCop".
"CopyCop" ir saistīta ar Krievijā dzīvojošu amerikāni Džonu Marku Duganu, kurš "uztur daļu no informācijas operācijas "Storm-1516" digitālās infrastruktūras," piebilda avots.
Platformā "X" pirmais safabricēto video izplatīja konts "@LoetitiaH", kas bieži izmanto "Storm-1516" informācijas operācijas, piebilda avots. Pēc tam šo saturu "pārņēma un izplatīja daudzi citi konti, kurus uzraudzīja "Viginum", atklāja vots.
Tomēr redzamība nenozīmē ietekmi, piebilda avots, norādot, ka šī operācija ir ļoti līdzīga citām "Storm-1516" operācijām, kuru mērķis ir vērsties pret politiķiem.
"France-Soir" trešdien centās distancēties no safabricētā ziņojuma, uzsverot, ka nekādi nav ar to saistīta.