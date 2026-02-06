Pie mājas bija viņas auto, aizslēgtā dzīvoklī zvanīja telefons. Atklātas detaļas par Kauņā nogalinātās nekustamo īpašumu aģentes nāvi
Lietuvas pilsētu Kauņu 2025. gada decembrī satrieca divu jaunu sieviešu slepkavības. Viņu mirstīgās atliekas tika atrastas dzīvokļos tajā pašā pilsētas mikrorajonā. Abos gadījumos aizdomās turētais ir 29 gadus vecais Bens Mikutavičs. Tagad zināms vairāk par viena upura nāves apstākļiem.
Viens no slepkavas upuriem tika nogalināts, veicot darba pienākumus. Jaunā sieviete bija nekustamo īpašumu firmas darbiniece G.O., kura saskaņā ar Lietuvas Valsts darba inspekcijas veikto izmeklēšanu, tajā dienā pildīja savus tiešos darba pienākumus - potenciālajam īrniekam izrādīja nekustamā īpašuma objektu, ziņo Lietuvas medijs 15min.lt. Tieši šajā objektā viņai uzbruka un nežēlīgi noslepkavoja, iespējams, Bens Mikutavičs. Tādējādi Darba inspekcija jaunās sievietes nāvi atzinusi par nelaimes gadījumu darbā.
Izrādīja īres dzīvokli un tika noslepkavota darba vietā
Darba inspekcijas izmeklēšanā tika noskaidrots, ka G.O. strādāja par projektu vadītāju, un viena no viņas darba funkcijām bija dzīvojamo nekustamo īpašumu izīrēšanas organizēšana, tostarp objektu izrādīšana potenciālajiem īrniekiem. 2025. gada 4. decembrī sieviete pildīja savus darba pienākumus - potenciālajam īrniekam Benam Mikutavičam izrādīja nekustamā īpašuma objektu. Tieši šajā objektā viņa tika atrasta noslepkavota, vēstī 15min.lt
Publiskota arī notikuma hronoloģija. 2025. gada 4. decembrī ap plkst. 11:00 darbiniece G.O. devās no biroja uz četrām plānotām tikšanās reizēm, lai dažādām personām parādītu īres mājokļus. Pēcpusdienā viņai bija paredzēts tikties ar kolēģi, lai apspriestu darba jautājumus, taču viņa uz tikšanos neieradās. Ap plkst.19:45 G.O. kolēģe saņēma zvanu no draudzenes, kura jautāja par pazudušo sievieti. Kolēģe zināja tikai adresi, kur viņai bija jāparāda dzīvoklis klientam. Dažas minūtes vēlāk viņa ieradās pie piecstāvu mājas un ieraudzīja G.O. automašīnu ar iekšā atstātām personīgajām mantām. Kolēģe klauvēja pie dzīvokļa durvīm, bet neviens tās neatvēra. Viņa mēģināja piezvanīt G.O. pa tālruni. Caur aizslēgtajām durvīm bija dzirdams, ka tas iekšpusē zvana, bet neviens neatbildēja. Pēc policijas pieprasījuma ugunsdzēsēji ieradās ap plkst. 20:29 un ar ripzāģi atvēra dzīvokļa durvis. Iekšā tika atrasts nekustamo īpašumu aģentes līķis.
Divas jaunas sievietes, divas līdzīgas slepkavības
Jauns.lv jau ziņoja par divām traģēdijām 2025. gada decembra sākumā vienā un tajā pašā Kauņas mikrorajonā. Divos atšķirīgos dzīvokļos, kuri atrodas salīdzinoši netālu viens no otra, atrastas 2001. gadā un 2003. gadā dzimušu sieviešu mirstīgās atliekas. Abiem ķermeņiem tika konstatētas durtas un grieztas brūces. Par nežēlīgajām slepkavībām aizdomās tiek turēta viena un tā pati persona - 29 gadus vecais Bens Mikutavičs. Viena nogalinātā ir Mikutaviča māsīca, bet ar otru upuri Mikutaviču saistījušas dzīvokļa īres attiecības. Policija uzreiz izsludināja Mikutaviču meklēšanā, viņš slapstījās un mainīja apģērbu, lai novērošanas kamerās piefiksētais nesakristu ar viņa tobrīdējo izskatu, taču, Kauņas iedzīvotāji paši organizēja masveida meklēšanu, koordinējoties ar mobilās lietotnes palīdzību, atrada Mikutaviču un nodeva policijai.
Patlaban persona ir aizturēta, tiek veikta psihiatriskā ekspertīze.