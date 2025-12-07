Šokējošie notikumi Kauņā: divu jaunu sieviešu slepkavībā apsūdzētais savu vainu nenoliedz
Svētdienas rītā policisti uz Kauņas apgabaltiesas zāli atveda 29 gadus veco Benu Mikutaviču, kuru tur aizdomās divu jaunu sieviešu slepkavībā.
Svētdien no rīta uz tiesas sēdi atvestais Mikutavičs žurnālistiem nepateica nevienu vārdu un zālē sēdēja, nolaidis skatienu. Uz sēdi viņu pavadīja vairāki policijas darbinieki, vēsta portāls "Lrt.lt".
Kauņas apgabala prokurore Asta Hrāmina žurnālistiem sacīja, ka aizdomās turētais savu vainu nenoliedz. "Pēc tam, kad viņam tika izteiktas apsūdzības saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 129. panta 1. daļu, viņš savu vainu atzina," sacīja prokurore.
Vaicāta, vai aizdomās turētais nožēlo izdarīto, Hrāmina skaidroja, ka šis jautājums netika analizēts, jo pašlaik tiek lemts par to, kādus drošības līdzekļus piemērot. Šobrīd arī nav atklāts šausmīgā nozieguma motīvs.
"Uz šo jautājumu pašlaik nevarētu atbildēt, taču, kā jau redzējāt, viņa veselības stāvoklis bažas nerada - bet tā ir mana personīgā nostāja," uz jautājumu par aizdomās turētā veselības stāvokli sacīja prokurore.
Pēc viņas teiktā, par to, vai nepieciešama tiesu psihiatriskā ekspertīze, jālemj prokuroram, kurš vada pirmstiesas izmeklēšanu.
Kā norāda prokuratūra, pašlaik pirmstiesas izmeklēšanas materiālos esošie dati ļauj pamatoti izteikt aizdomas, ka Mikutavičs 2025. gada 4. decembrī ar asu priekšmetu nāvējoši ievainoja 2003. gadā dzimušu sievieti, kura no gūtajiem ievainojumiem mira notikuma vietā.
Drīz pēc tam tādā pašā veidā nāvējoši tika ievainota arī 2001. gadā dzimusi sieviete, kura no gūtajām traumām notikuma vietā mira.
Piektdienas vēlā vakarā Kauņas policija apstiprināja, ka ir aizturējusi par divu jaunu sieviešu slepkavību aizdomās turēto Mikutaviču. Izrādījās, ka pirmie viņu pamanīja Kauņas iedzīvotāji, kas ievēroja aizdomās turēto parkā un neļāva viņam aizbēgt.
Tiek norādīts, ka aizdomās turētais jau trešo reizi bija mainījis izskatu. Piektdien vakarā parkā viņš bija redzēts sarkanā jakā. Sākotnēji, slepkavības dienā, kameras viņu fiksēja zaļā jakā un zilos džinsos, bet piektdien policija atjaunoja informāciju - aizdomās turētais bija pārģērbies tumšās drēbēs, un vakarā šādi ģērbies tika mainīts vēlreiz.
Kā nakts preses konferencē sacīja Kauņas apriņķa galvenā policijas komisariāta priekšnieks Mindaugs Akelaitis, persona ir aizturēta un nogādāta aizturēto kamerā. Pēc Akelaiča teiktā, aizdomās turētais apģērbu mainīja vairākas reizes, taču teritoriju, kur notika slepkavības, nepametis, tika fiksēts viena kilometra rādiusā. Viņu pamanīja parkā, un viņš mēģināja aizbēgt, bet vēlāk vairs nepretojās policijas darbiniekiem.
Par slepkavībām ziņots ceturtdien
Ceturtdien policija izsludināja meklēšanā 1996. gadā dzimušo Mikutaviču, kurš tiek aizdomās turēts par nežēlīgu slepkavību.
"Lrt.lt" atgādina, ka ceturtdien plkst. 13.02 saņemta ziņa, ka Kauņā atrasts 2003. gadā dzimušas sievietes līķis ar grieztu brūci, un sākta pirmstiesas izmeklēšana par slepkavību.
Vēlāk vakarā, plkst. 19.46, saņemta ziņa, ka nav iespējams sazināties ar radinieci. Dienestiem ierodoties dzīvoklī, atrasta mirusi 2001. gadā dzimusi sieviete.
Sākumā tika uzskatīts, ka slepkavības varētu nebūt saistītas, taču drīz vien policija noskaidroja, ka abas jaunās sievietes, visticamāk, nogalinājis viens un tas pats cilvēks - 29 gadus vecais Mikutavičs, kurš vairākus gadus dzīvojis Kauņā.
Izrādījās, ka pirmā upure bija viņa radiniece, bet otrā nogalinātā sieviete strādāja uzņēmumā, kas izīrē dzīvokļus, un, visticamāk, aizdomās turētais izlēmis izlikties, ka vēlas izīrēt dzīvokli.