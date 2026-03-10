Pasaulē
Šodien 17:44
Pie ASV konsulāta Toronto atskan šāvieni
Kanādā Toronto pie ASV konsulāta otrdien raidīti šāvieni, paziņoja policija.
Par laimi, neviens cilvēks nav ievainots. Bija saņemti ziņojumi par notikušajiem šāvieniem otrdienas rītā vēl pirms saullēkta Toronto centrālajā rajonā pie konsulāta, pavēstīja Toronto policija.
"Policija ir notikuma vietā," likumsargi pavēstīja platformā "X", piebilstot, ka nav ziņu par ievainotajiem.
Nedēļas nogalē pie konsulāta pulcējās protestētāji, lai nosodītu Tuvo Austrumu karu, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai.