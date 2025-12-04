Radinieks zvanīja, lai paņemtu mantas, viņa neatbildēja... Dzīvoklī Kauņā atrod 21 gadu vecu meiteni ar pārgrieztu rīkli
Ceturtdienas, 4. decembra, pusdienlaikā Kauņas mikrorajona dzīvoklī atrasts 21 vecas sievietes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm, atsaucoties uz vietējo policiju, ziņo Lietuvas mediji. Mirušo meiteni uzgāja viņas radinieki. Patlaban tiek meklēts iespējamais slepkava.
Saskaņā ar Lietuvas Vispārējās palīdzības centra informācijas sistēmas ziņām, plkst. 12:59 no V. Krēves prospekta Kauņā tika saņemti divi zvani par meiteni, kas atrasta dzīvoklī ar pārgrieztu kaklu, vēstī Lietuvas medijs 15min.lt.
"Pēc informatoru teiktā, meitenei ir 21 gads. Pie viņas vajadzēja ierasties radiniekam, lai paņemtu mantas, taču meitene divas stundas neatbildēja uz tālruņa zvaniem. Radinieki sāka uztraukties un devās uz viņas mājām, raizējoties, vai nav noticis kas slikts," sacīja Vispārējās palīdzības centra pārstāve Vilma Juozevičūte.
Pēc Lrtytas.lt vēstītā, cietusī bija deklarējusi savu dzīvesvietu Tauraģes rajonā – acīmredzot viņa bija ieradusies Kauņā mācīties. Meiteni bez dzīvības pazīmēm atrada viņas radinieki – brālis un onkulis, kuri pēdējo reizi ar viņu runāja ap plkst. 11.00. Sarunas laikā ticis pieminēts, ka meitenei paredzēts satikties ar savu draugu.
Viņa mitinājās daudzdzīvokļu mājas 4. stāvā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, vienam no viņiem bija rezerves atslēga. Ieejot dzīvoklī, brālis un onkulis ieraudzīja baisu skatu: meitene gulēja uz grīdas, viņai bija pārgriezta rīkle. Dzīvoklī bija daudz asiņu. Radinieki nekavējoties izsauca policiju un ārstus – ieradās ātrās palīdzības brigāde un secināja, ka jauniete ir mirusi.
Kauņas policija norāda, ka incidents tiek izmeklēts kā slepkavība. Policija patlaban strādā notikuma vietā, un iespējamie aizdomās turamie pagaidām nav paziņoti.