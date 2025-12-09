Dubultslepkavība Kauņā izraisa linča tiesu: nevainīgs vīrietis kļūst par interneta vajāšanas upuri
Kad pēc nesenās dubultslepkavības Kauņā sākās aizdomās turamā meklēšana, tiem aktīvi pievienojās arī vietējie iedzīvotāji. Zinot aizdomās turētā vārdu un uzvārdu, cilvēki uzsāka interneta medības, kas galu galā pārvērtās par nevainīga cilvēka vajāšanu.
Plaši apspriestā dubultslepkavība Kauņā satricināja visu Lietuvu. Pirmajās dienās pēc aizdomās turētā pazušanas pilsētas iedzīvotāji rīkojās maksimāli aktīvi — cilvēki apvienojās, pārmeklēja apkārtni, dalījās ar informāciju grupās. Taču interneta meklēšana radīja negaidītas sekas: zem sitieniem nonāca cilvēks, kuram ar noziegumu nebija nekādas saistības.
Sociālajos tīklos lietotāji masveidā sāka meklēt Benu Mikutaviču — vārdu, kas figurēja policijas paziņojumos. Īstais aizdomās turamais aizvēra savus profilus, taču algoritmi ātri atrada citu Benu Mikutaviču — viņa pilnu vārda un uzvārda dubultnieku. Un tieši viņš kļuva par desmitiem agresīvu un draudošu ziņu mērķi.
Pēc vīrieša teiktā, viņam un ģimenei nācās piedzīvot smagas dienas. “Cilvēki raksta, lai es braucu mirt uz Ukrainas karu, novēl man nāvi, lamā, sauc par debilu un draud ar cietumu. Lietots ir viss lietuviešu valodas rupjību krājums,” viņš stāstīja žurnālistiem.
Vīrietis apgalvo, ka cenšas noturēties, taču atzīst: vajāšana skārusi arī viņa bērnus. “Acīs šie cilvēki to nepateiktu. Droši tikai aiz ekrāniem,” viņš piebilst.
Saprazdams, ka pārliecināt uzbrucējus nav iespējams, vīrietis nolēma situāciju pavērst sev par labu un sociālajos tīklos ievietoja šādu paziņojumu: “Pēdējās dienās visos sociālajos tīklos izskan vārds Bens Mikutavičs — aizdomās turamais vairāku meiteņu slepkavībā. Esmu saņēmis kaudzi bezjēdzīgu ziņu, draudu un spama. Izsaku līdzjūtību nogalināto meiteņu tuviniekiem, tomēr gribu jūs pārliecināt: tā nu šī pasaule ir iekārtota, ka ar vienu un to pašu vārdu un uzvārdu var būt arī pilnīgi nevainīgs cilvēks. Gribu tikai atgādināt, ka es ar slepkavībām nenodarbojos — mana nodarbošanās ir bruģēšana. Lūdzu draugus padalīties.”