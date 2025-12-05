Jaunas ziņas par vakardienas šausmām Kauņā: brutāli nogalinātas divas sievietes, bet iespējamais slepkava joprojām nav notverts
Piektdienas rītā Lietuvas tiesībsargājošās iestādes sniedza jaunāko informāciju par šokējošajiem notikumiem Kauņā, kur iepriekšējā dienā tika atrastas divas nežēlīgi nogalinātas jaunas sievietes 22 un 24 gadu vecumā.
Lai gan sākotnēji policija šos divus noziegumus neuztvēra kā savstarpēji saistītus, šobrīd kaimiņvalsts likumsargi neizslēdz šādu iespēju. Norit iespējamā vainīgā – Bena Mikutaviča meklēšana. Policija norāda, ka vīrietis iepriekš nav nonācis viņu redzeslokā.
Policija meklē gados jaunu vīrieti
Par 1996. gadā dzimušā Bena Mikutaviča meklēšanu Lietuvas policija paziņoja jau vakardien. Šorīt attiecīgā policijas departamenta pārstāvis Ramūns Matonis paziņoja, ka aizdomās turamais joprojām nav atrasts. Viņu meklē liels skaits policijas vienību visā Lietuvā.
Tiesībsargi arī brīdina iedzīvotājus necensties aizturēt šo personu pašu spēkiem, jo viņš var būt ļoti bīstams.
Kā vēsta kaimiņvalsts medijs LRT, ceturtdien policija saņēma izsaukumu uz V. Krēves prospektu Kauņā, kur vēl pirms policijas ierašanās atrasts 2003. gadā dzimušas sievietes līķis ar pārgrieztu rīkli. Sākts kriminālprocess par slepkavību.
Vēlāk tajā pašā vakarā tika ziņots arī par otru traģēdiju tajā pašā Kauņas mikrorajonā – Pramones prospektā kādā dzīvoklī atrastas 2001. gadā dzimušas sievietes mirstīgās atliekas ar vardarbīgas nāves pazīmēm.
Lieki piebilst, ka šie notikumi satricinājuši Lietuvas sabiedrību – īpaši Kauņas iedzīvotājus. Policija sola, ka darīs visu iespējamo, lai vainīgais tiktu aizturēts pēc iespējas ātrāk, un aicina iedzīvotājus sniegt jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt izmeklēšanā.
Vēl ceturtdien, īsi pirms pulksten 23.00 policijā saņemta arī ziņa, ka netālu no slepkavību vietas (starp tām attālums ir vien daži simti metru), atrodas granātai līdzīgs priekšmets, taču likumsargi ātri noskaidroja, ka objekts nav granāta un nav bīstams.
Radinieks zvanīja, lai paņemtu mantas, viņa neatbildēja
Jauns.lv jau vēstīja, ka ceturtdien dzīvoklī Kauņā, V. Krēves prospektā, atrasts jaunietes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Viņai bija pārgriezta rīkle. Pēc Lietuvas medija Lrytas.lt ziņotā, nogalinātā sieviete bija deklarējusi savu dzīvesvietu Tauraģes rajonā – acīmredzot viņa bija ieradusies Kauņā mācīties.
Meiteni bez dzīvības pazīmēm atrada viņas radinieki – brālis un onkulis, kuri pēdējo reizi ar viņu runāja ap plkst. 11.00. Sarunas laikā ticis pieminēts, ka meitenei paredzēts satikties ar savu draugu.
Viņa mitinājās daudzdzīvokļu mājas 4. stāvā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, vienam no viņiem bija rezerves atslēga. Ieejot dzīvoklī, brālis un onkulis ieraudzīja baisu skatu: meitene gulēja uz grīdas, viņai bija pārgriezta rīkle. Dzīvoklī bija daudz asiņu. Radinieki nekavējoties izsauca policiju un ārstus – ieradās ātrās palīdzības brigāde un secināja, ka jauniete ir mirusi.