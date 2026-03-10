Noskaidrots, cik valsts un pašvaldību īpašumā esošo objektu varētu izmantot patvertņu izveidei
Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kas otrdien tiek skatīts Ministru kabineta Krīzes vadības sēdē, norādīts precīzs skaits, cik daudz valsts un pašvaldību īpašumā esošos objektus ir iespējams pārveidot patvertnēs.
Valsts un pašvaldību īpašumā esošo objektu izvērtēšanā konstatēts, ka 407 no tiem ir piemēroti patvertņu izveidei. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apsekotajos valsts un pašvaldību īpašumos 1278 objekti daļēji atbilst prasībām, bet 1755 objekti neatbilst patvertnes izveidei. Vēl 1270 objektus nebija iespējams novērtēt.
Ziņojumā arī sniegta informācija par progresu Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam pasākumā, kas paredz patvertņu pielāgošanu un aprīkošanu civilās aizsardzības mērķiem. Patlaban iesniegti 509 pieteikumi objektiem patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai. Lielākā daļa objektu ir pašvaldību īpašumā.
Pasākuma īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir vairāk nekā 22 miljoni eiro, savukārt kopējais attiecināmais finansējums ar līdzfinansējumu pārsniedz 26 miljonus eiro. No ERAF līdzekļiem pašvaldību objektiem paredzēti vairāk nekā 17 miljoni eiro, bet valsts objektiem - gandrīz četri miljoni eiro.
IeM prognozē, ka atsevišķas pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības nesasniegs paredzēto pagājušajā gadā piesaistītā ERAF finansējuma mērķi aptuveni 1,2 miljonu eiro apmērā. Lai finansējumu pilnvērtīgi izmantotu, IeM aktualizēs patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai paredzēto objektu sarakstu un piedāvās pārdalīt ERAF finansējumu. Plānots, ka projektu iesniegumu atlases otrais uzsaukums tiks izsludināts šī gada otrajā ceturksnī.
Krīzes vadības sēdē apspriests arī progress patvertņu izveidē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā "Vietējā attīstība un noturība", kur civilās aizsardzības infrastruktūras uzlabošanai paredzēti vairāk nekā 32 miljoni eiro. IeM norādīja, ka visas potenciāli attiecināmās pašvaldību pieteiktās patvertnes varētu tikt finansētas no pieejamajiem līdzekļiem.
IeM piedāvā iespējamo finansējuma pārpalikumu novirzīt valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu modernizācijai un pārklājuma paplašināšanai, īpaši Latvijas austrumu pierobežā. Plānots modernizēt esošās sirēnas un uzstādīt jaunas vairākos reģionos, tostarp Latgalē un Rīgā.
Valsts kancelejā aģentūru LETA informēja, ka ir saņemti projektu iesniegumi par 509 no 570 objektiem, par kuriem pašvaldības varēja pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam, lai pielāgotu telpas patvertņu ierīkošanai.
Latvijā ir izvērtēti vairāk nekā 3400 objekti patvertņu izveidei, šobrīd provizoriski nodrošinot patvērumu vairāk nekā 540 000 iedzīvotāju. Turklāt IeM vēl papildus piesaistījusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu 27,5 miljonu eiro apmērā Latvijas patvertņu tīkla attīstībai.