Šodien 18:13
Uz Liepājas šosejas pie Kalnciema tilta noticis satiksmes negadījums, daļēji bloķējot satiksmi
Otrdien noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas netālu no Kalnciema tilta.
"Latvijas Valsts ceļi" vēsta, ka sadursme notikusi Liepājas šosejas A9, 29,5 km vietā un avārijas rezultātā tika bloķēta satiksme.
Sastrēgumu iespējams apbraukt, izmantojot ceļus Kalnciems – Kūdra (P101) un Jelgava (Tušķi) – Tukums (P98).
Vēlāk "Latvijas Valsts ceļi" paziņoja, ka negadījuma vietā satiksme atjaunota pa vienu joslu.
Negadījuma vietā satiksme atjaunota pa vienu joslu.