Francija aiztur Krievijas "ēnu flotes" tankkuģa kapteini; apkalpei aizliegts kāpt krastā
Francija aizdomās par starptautisko sankciju pārkāpšanu svētdien aizturējusi pārtvertā Krievijas "ēnu flotes" kuģa kapteini, paziņojusi Marseļas prokuratūra.
Kuģa "Grinch" kapteini - 58 gadus vecu Indijas pilsoni - Francijas tiesībsargāšanas iestādes aizturēja pēc kuģa noenkurošanās Fosas līcī.
"Grinch" tiek turēts aizdomās par kuģošanu zem viltus karoga. Apkalpei, kas sastāv no Indijas pilsoņiem, nav ļauts atstāt kuģi.
"Izmeklēšanas mērķis ir pārbaudīt tankkuģa karoga atbilstību un tā kuģošanai nepieciešamos dokumentus," norādīja prokuratūra.
"Grinch" bija ceļā no Krievijas ziemeļrietumos esošās Murmanskas. Tiek uzskatīts, ka tas pieder tā dēvētajai ēnu flotei, ko Maskava izmanto starptautisko sankciju apiešanai.
Pagājušajā nedēļā Francijas karaflote Vidusjūrā pārtvēra "Grinch", un jūras spēki to pavadīja līdz ostai, lai veiktu papildu pārbaudes.
Kuģim ir Komoru karogs. Tiek uzskatīts, ka "ēnu flotē" ir vairāk nekā 400 kuģu, ar ko Krievija eksportē produktus, kuru tirdzniecību aizliedz starptautiskās sankcijas, kas noteiktas, reaģējot uz Maskavas iebrukumu Ukrainā.
"Ēnu flote" izmanto novecojušus tankkuģus ar necaurskatāmu īpašnieku struktūru, un tiem parasti nav apdrošināšanas.
Pērn septembrī Francijas jūras spēki Atlantijas okeāna piekrastē uzkāpa uz naftas tankkuģa "Boracay", ko prezidents Emanuels Makrons arī saistīja ar ēnu floti. To pašu kuģi pērn aprīlī ar nosaukumu "Kiwala" Igaunijas varasiestādes aizturēja Somu līcī.
Šī tankkuģa kapteinis februārī stāsies tiesas priekšā par apkalpes iespējamo atteikšanos sadarboties, paziņojušas Francijas tiesu iestādes.