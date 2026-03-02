Enefit ik gadu investē 120 000 eiro eksakto zinātņu izglītībā Latvijā
Lai risinātu akūto STEM (matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas un informātikas), skolotāju trūkumu, energouzņēmums “Enefit” kopā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” jau trešo gadu īsteno vērienīgu skolotāju līderības programmu “Enefit Iespējamā misija: Izglābt STEM”. Šīs iniciatīvas mērķis ir piecu gadu laikā sagatavot vairāk nekā 100 augsti motivētus skolotājus, kuri ienesīs skolās ne tikai zināšanas, bet arī praktisku nozares pieredzi, tā palīdzot Latvijai izkļūt no "mūžīgo iedzinēju" pozīcijas tehnoloģiju jomā.
Pirmajos divos gados programmu ir absolvējuši un darbu Latvijas skolās uzsākuši 19 jauni eksakto priekšmetu skolotāji.
“Enefit” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vancāns uzsver, ka jaudīgi tehniskie prāti ir valsts vērtīgākais resurss tehnoloģiskā progresa laikā, tāpēc izglītības kvalitātes uzlabošana ir nepieciešama jau šodien. Programmas būtība ir ļaut nozares profesionāļiem uzņemties iniciatīvu un kļūt par skolotājiem, nododot skolēniem aktuālu pieredzi. Lai parādītu, ka fizika var būt aizraujoša, Mārtiņš Vancāns kopā ar kampaņas vēstnesi reperi Fiņķi pat iejutās skolotāju lomā Carnikavas vidusskolā, kur nodarbības laikā skolēni ne tikai apguva teorētiskus pamatus par elektroenerģiju, bet arī praktiski izveidoja ģeneratora prototipu.
Divu gadu laikā programmas dalībnieki iegūst gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas darbam skolā – sākot ar vasaras akadēmiju, kur piecu nedēļu intensīvās mācībās tiek apgūti pedagoģijas pamati un gūta motivācija darbam, un turpinot ar regulārām mācībām, mentoringu un atbalstu visas programmas laikā.
Pieteikšanās 2026. gada programmai “Enefit Iespējamā misija: Izglābt STEM” jau ir atvērta vietnē www.skolasmaratons.lv. Šī ir iespēja ikvienam STEM jomas speciālistam pārtraukt speciālistu deficīta ciklu un kļūt par daļu no risinājuma, palīdzot veidot nākamās paaudzes inženierus, zinātniekus un vadītājus.