Sniegs kūst nevienmērīgi: Kurzemē un pie jūras jau pliki lauki, Latgalē vēl līdz 45 centimetriem bieza sniega sega
Vietām Latvijā - galvenokārt valsts ziemeļrietumu daļā - jau nokususi vienlaidu sniega sega, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
LVĢMC novērojumu tīklā vienlaidu sniega kārtas nokušana konstatēta Kuldīgā, Pāvilostā, Ventspilī, Kolkā, Mērsragā un Stendē, kā arī vietām Vidzemē - Daugavgrīvā, Skultē, Ainažos un Priekuļos.
Rūjienas novērojumu stacijā atlicis vairs tikai viens centimetrs sniega, Liepājā - divi centimetri, Rīgas centrā - seši centimetri. Biezākā sniega sega saglabājas Latgalē - 32 centimetri Daugavpilī, 34 centimetri Piedrujā, 36 centimetri Līvānu novada Sīļos un 45 centimetri Dagdā.
Agrā pirmdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks, kas vietām Kurzemes un Zemgales dienvidu daļā skaidrojas. Dažviet valstī - īpaši Ziemeļvidzemē - līst un krīt slapjš sniegs.
Vējš lēni līdz mēreni pūš no rietumu puses, tā ātrums brāzmās sasniedz 7-12 metrus sekundē. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra 0..+2 grādi. Autoceļi daudzviet apledojuši.
Rīgā mākoņainas debesis, pūš rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3-8 metri sekundē, gaisa temperatūra +1..+2 grādi.
Jau ziņots, ka februāra pēdējā un marta pirmajā dienā Latvijā kopumā laboti desmit maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Svētdien Rēzeknē gaiss sasila līdz pat +11,8 grādiem, 1. marta rekords tika labots arī Dagdā, Daugavpilī un Madonā.