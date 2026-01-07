Spraigi notikumi ūdeņos pie Īrijas: ASV “dzenas pakaļ” krievu ēnu flotes kuģim ar noslēpumainu kravu, Maskava tur nosūta zemūdeni
Saspringta situācija izveidojusies Atlantijas okeāna ziemeļu daļā, starptautiskajos ūdeņos netālu no Īrijas, kur ASV spēki veic pakaļdzīšanos Krievijas "ēnu flotes" naftas tankkuģim "Marinera". Reaģējot uz ASV plāniem pārtvert kuģi, Maskava tā eskortēšanai nosūtījusi zemūdeni un citus jūras spēku kuģus.
To telekanālam "CBS News" apstiprinājušas ASV amatpersonas.Tankkuģis "Marinera", kas iepriekš bija pazīstams kā "Bella 1", tiek turēts aizdomās par Venecuēlas jēlnaftas nelegālu pārvadāšanu un izvairīšanos no sankcijām.
ASV izlūkdienesti saņēmuši informāciju, ka uz kuģa varētu atrasties ne tikai nafta. Venecuēlas amatpersonas iepriekš apspriedušas plānus uz tankkuģiem izvietot bruņotu militāro personālu, maskējot to par civiliedzīvotājiem, kā arī padomju laika pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šī informācija iegūta pirms nesen notikušās operācijas, kurā ASV īpašo uzdevumu vienības sagūstīja bijušo Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
Lai gan kuģis iepriekš kuģoja zem Panamas karoga, tagad tas reģistrēts Krievijā. Krievija oficiāli pieprasījusi ASV pārtraukt jebkādus mēģinājumus aizturēt kuģi, taču Vašingtona turpina izsekošanu. ASV amatpersonas norāda, ka mērķis ir "Marinera" pārņemt, nevis nogremdēt, līdzīgi kā tas notika ar tankkuģi "The Skipper" pagājušajā mēnesī. Ja operācija izdosies, "Marinera" būs jau trešais ASV aizturētais naftas tankkuģis kopš kampaņas sākuma septembrī. Tomēr militārpersonas brīdina, ka, ņemot vērā Krievijas spēku klātbūtni, operācija var tikt atcelta vai atlikta.
Konfrontācija notiek laikā, kad ASV prezidents Donalds Tramps vienpusēji izsludinājis "pilnīgu blokādi" Venecuēlas naftas tankkuģiem. Prezidents paziņojis, ka Venecuēlu ielenkusi "lielākā armāda Dienvidamerikas vēsturē". Laikraksts "The New York Times" ziņo, ka vismaz 16 naftas tankkuģi šobrīd mēģina apiet šo blokādi, slēpjot savu atrašanās vietu vai izslēdzot raidītājus.
Baltā nama, Pentagona un Valsts departamenta pārstāvji, kā arī Krievijas vēstniecība Vašingtonā pagaidām nav snieguši oficiālus komentārus par plānoto pārtveršanu, kas, saskaņā ar avotu teikto, varētu notikt jau šonedēļ.