Brīvība redzēt: kā viens briļļu pāris var mainīt ierasto ikdienu
Mēs reti aizdomājamies par to, ka tieši acis ik dienu saskaras ar lielāku slodzi nekā jebkurš cits orgāns. Redze nav tikai spēja saskatīt apkārtējo – tā ir mūsu dzīves kvalitātes pamats. No pirmajām brillēm līdz mūsdienu augsto tehnoloģiju lēcām ir noiets ilgs ceļš – zinātnieki nepārtraukti pilnveidojuši risinājumus, lai nodrošinātu skaidru redzi jebkurā situācijā.
No šīs vēlmes radās izgudrojums, kas mainīja miljoniem cilvēku ikdienu – brilles ar daudzfunkcionālajām Varilux lēcām, kas paredzētas redzei dažādos attālumos. Tas ir īpaši ērts un dzīvi būtiski vienkāršojošs risinājums. Vairs nav nepieciešams mainīt brilles, lai skaidri redzētu tuvumā, tālumā vai vidējā distancē.
Inovāciju ceļš redzes pasaulē
1950.gados jaunais franču inženieris Bernard Maitenaz, uzmērot sava tēva bifokālās brilles, piedzīvoja vilšanos – tās ļāva redzēt tikai divos attālumos, starpzona bija izplūdusi, bet asā robeža starp redzes laukiem izskatījās estētiski nepievilcīga. Šī pieredze kļuva par iedvesmu radīt pavisam jaunu risinājumu – progresīvās jeb daudzfunkcionālās briļļu lēcas. Neraugoties uz optikas speciālistu sākotnējo skepsi, 1959. gadā viņš prezentēja pirmās daudzfunkcionālās lēcas un izraisīja īstu revolūciju optikas nozarē.
Par Bernāra Maitenaza redzējumu un izgudrojuma tapšanu:
Presbiopija – ne slimība, bet realitāte ikvienam
Ja pamanāt, ka, lasot tekstu, grāmata jāatbīda tālāk vai sīks fonts kļūst grūtāk salasāms, tie var būt pirmie redzes izmaiņu signāli. Visbiežāk tas ir presbiopijas sākums jeb vecuma tālredzība. Presbiopija nav slimība – tā ir dabiska redzes pavājināšanās, kas agrāk vai vēlāk skar ikvienu. Parasti ar to saskaras ap 40–45 gadu vecumu, taču mūsdienu dzīvesveids – darbs ar datoru, viedtālruņiem un pastāvīga tuvuma slodze – nozīmē, ka acu nogurumu arvien biežāk izjūt arī jaunāki cilvēki.
Ņemot vērā šīs pārmaiņas, franču briļļu lēcu inovators Essilor radīja pilnveidotas daudzfunkcionālās briļļu lēcas, kas vienlaikus koriģē tuvredzību, tālredzību un nodrošina skaidru redzi vidējā distancē. Ērti. Vienkārši. Mūsdienīgi.
Interesants fakts – ik pēc četrām sekundēm pasaulē tiek pārdots jauns briļļu pāris ar Varilux lēcām. Šis zīmols ir pasaules līderis daudzfunkcionālo lēcu segmentā, un uzņēmumam pieder vairāk nekā 70 patenti šajā tehnoloģiju jomā.
Mīti un realitāte
Par daudzfunkcionālajām briļļu lēcām, ko ikdienā joprojām mēdz dēvēt par progresīvajām, aizvien klīst novecojuši priekšstati.
Mīts: pie lēcām ir grūti pierast, tās izraisa galvassāpes un acu nogurumu.
Realitāte: pie lēcām nav “jāpierod” – tās jāiemācās lietot. Līdzīgi kā ar velosipēdu: mēs pie tā nepierodam, bet apgūstam braukšanu. Neliels adaptācijas periods iespējams, īpaši mainot lēcu tipu, taču nopietns diskomforts visbiežāk saistīts ar neprecīzu piemeklēšanu. Tāpēc daudzfunkcionālās brilles jāizvēlas kopā ar kvalificētu optometristu, ņemot vērā redzes slodzi, paradumus un dzīvesveidu.
Mīts: šīm lēcām piemērotu ietvaru izvēle ir ierobežota.
Realitāte: daudzfunkcionālajām lēcām der gandrīz visi ietvari. Tomēr izšķiroša ir precīza pielāgošana – ietvaram jāatbilst sejas formai, tas nedrīkst slīdēt vai spiest, briļļu kājiņām jāfiksējas komfortabli.
Mīts: tās ir pārāk dārgas.
Realitāte: trīs monofokālu briļļu pāri dažādiem attālumiem bieži izmaksā tikpat, cik viens daudzfunkcionālo lēcu pāris. Turklāt pastāvīga briļļu maiņa nozīmē ātrāku nolietojumu un biežāku nomaiņu. Komforta aspekts ir ne mazāk svarīgs – viena briļļu pāra lietošana visas dienas garumā ļauj aizmirst par nemitīgu maiņu un līdzi nēsāšanu.
Tehnoloģijas, kas pielāgojas gaismai
Ja brilles papildinātas ar jaunākās paaudzes Transitions GEN S pārklājumu, ieguvumi kļūst vēl pamanāmāki. Šī inovācija ļauj lēcām automātiski pielāgoties apkārtējam apgaismojumam – ārā tās kļūst tumšākas un darbojas kā saulesbrilles, aizsargājot acis no kaitīgā UV starojuma. Ieejot telpās, tās atkal kļūst caurspīdīgas, mazinot acu sasprindzinājumu. Turklāt tās palīdz samazināt digitālo ekrānu zilās gaismas ietekmi. Viena briļļu pāra risinājums, kas aizvieto vairākus – pielāgojas gaismai, aizsargā acis un ļauj koncentrēties uz būtisko. Varilux kombinācijā ar Transitions GEN S kļūst ne tikai par saprātīgu izvēli, bet arī par ilgtermiņā pārdomātu ieguldījumu.
Redzes pārbaude – pirmais solis
Optikas tīkls “Fielmann” atgādina: regulāra redzes pārbaude palīdz savlaicīgi pamanīt izmaiņas un saglabāt acu veselību. Ērtībai ieteicams pieteikties iepriekš.