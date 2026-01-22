Francijas nagos Vidusjūrā nokļūst Krievijas "ēnu flotes" kuģis "Grinch"
Vēršoties pret Krievijas "ēnu floti", Francijas karaflote ceturtdien Vidusjūrā pārtvērusi naftas tankkuģi, kas kuģoja no Krievijas, ziņo amatpersonas. Kuģis "Grinch" tiek turēts aizdomās par kuģošanu zem viltus karoga.
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
Francijas jūras spēki pavada kuģi līdz ostai, lai veiktu papildu pārbaudes, paziņoja Francijas varasiestādes.
"Mēs esam apņēmības pilni ievērot starptautiskās tiesības un nodrošināt sankciju efektīvu izpildi," komentējot kuģa pārtveršanu, paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons. Viņš arī publicēja fotogrāfiju, kurā redzams Francijas helikopters virs kuģa.
Makrons norādīja, ka Krievijas "ēnu flotes" aktivitātes sekmē Krievijas kara finansēšanu pret Ukrainu.
Francija veica šo operāciju sadarbībā ar Lielbritāniju, kas dalījās ar saviem izlūkošanas datiem, pateicoties kam kuģi izdevās pārtvert, atklāja Francijas militārpersonas.
Kuģis kuģo ar Komoru salu karogu, un tā apkalpe sastāv no Indijas pilsoņiem.