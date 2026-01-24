Ir pirmie rezultāti: atklātas detaļas, par ko tieši izdevies vienoties sarunās Abū Dabī
Ukrainas, ASV un Krievijas delegāciju sarunās Abū Dabī izdevies panākt progresu militārā bloka jautājumos, taču politiskajās tēmās, īpaši attiecībā uz teritorijām, risinājums nav rasts.
Sarunas, kas ir pirmais zināmais gadījums, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonas vienlaikus tikušās ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, noritējušas divos posmos. Pēc saspringta sākuma 23. janvārī, kad Krievijas puse izmantojusi agresīvu retoriku, sestdien, 24. janvārī, darbs turpinājies konstruktīvāk, ziņo aģentūra "RBC-Ukraina", atsaucoties uz informētu avotu.
Politiskajā sekcijā būtisks progress nav sasniegts. Ukrainas puse uzstāj, ka teritoriālie jautājumi jārisina, ņemot vērā pašreizējo frontes līniju, savukārt Krievija turpina pieprasīt Ukrainas karaspēka izvešanu no neokupētās Doneckas apgabala daļas.
Militārajā blokā puses pavirzījušās uz priekšu jautājumos par spēku atvilkšanu, uguns pārtraukšanas režīma monitoringu un kontroles centra izveidi.Panākta vienošanās, ka līdz nākamajai tikšanās reizei, kas plānota pēc nedēļas, tiks izstrādāti precīzi kritēriji, lai definētu, kas tieši uzskatāms par pamiera pārkāpumu.
Attiecībā uz pamiera uzraudzību Krievija sākotnēji noraidījusi NATO, EDSO vai Eiropas valstu iesaisti. Tomēr pēc ASV pārstāvju argumentiem Maskava piekritusi modelim, kurā monitoringa un kontroles procesā piedalītos Ukraina, Krievija un ASV.
Avots arī norādījis, ka jautājums par tā dēvēto "enerģētikas pamieru" šajā sarunu raundā netika skarts.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunām paziņoja, ka divu dienu trīspusējās sarunas Abū Dabī noslēgušās ar konstruktīvām diskusijām par "iespējamiem kara izbeigšanas parametriem". Prezidents arī pavēstīja, ka sarunas varētu turpināties jau nākamnedēļ.
Šīs sarunas ir pirmais zināmais gadījums, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonas vienlaikus tikušās ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, Vašingtonai turpinot centienus panākt Krievijas sāktā kara izbeigšanu.
"Visas puses vienojās ziņot savām galvaspilsētām par katru sarunu aspektu un saskaņot turpmākos soļus ar saviem līderiem," platformā "Telegram" pavēstīja Zelenskis.
Ukrainas līderis paziņoja, ka pastāv "sapratne par to, ka ir nepieciešama amerikāņu uzraudzība un kontrole pār kara izbeigšanas procesu un reālas drošības nodrošināšanu".
Sarunās piedalījās ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un citas amatpersonas. Saskaņā ar Zelenska ziņoto Ukrainu sarunās pārstāvēja armijas un militārā izlūkdienesta amatpersonas.
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) preses pārstāve paziņoja, ka sarunas Abū Dabī aizvadītas "konstruktīvā un pozitīvā atmosfērā".