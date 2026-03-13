Irākā nogāžas ASV degvielas uzpildes lidmašīna
Irākas rietumos ir nogāzusies ASV degvielas uzpildes lidmašīna KC-135, bet otra šajā incidentā iesaistītā lidmašīna ir droši nolaidusies, ceturtdien paziņoja ASV armija.
"Viena no lidmašīnām nogāzās Irākas rietumos, bet otra droši nolaidās. Tas nenotika ienaidnieka uguns vai savējo uguns dēļ," paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kuras pārziņā ir ASV bruņotie spēki Tuvajos Austrumos.
Šī ir vismaz ceturtā ASV kara lidmašīna, kas zaudēta kopš 28. februāra notiekošā Tuvo Austrumu kara dēļ. Trīs lidmašīnas F-15E kara sākumā tika notriektas virs Kuveitas, ASV sabiedrotajiem Kuveitas spēkiem kļūdaini atklājot uguni.
Lidmašīnām KC-135, kas tiek izmantotas vairāk nekā 60 gadus, parasti ir trīs apkalpes locekļi - pilots, otrs pilots un apkalpes loceklis, kas darbina ierīci degvielas uzpildei citām lidmašīnām gaisā, informēja ASV Gaisa spēki.
Dažās KC-135 misijās tomēr ir vajadzīgs navigators, un šī lidmašīna var pārvadāt līdz 37 pasažieriem.