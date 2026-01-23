Maskava pieprasa atdot visu Donbasu.
Pasaulē
Šodien 16:25
Maskava nemainās: pirms sarunām pieprasa Ukrainai atdot teritorijas, ko četros gados nespēja iekarot
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs, komentējot Abū Dabī gaidāmās Krievijas, Ukrainas un ASV delegāciju trīspusējās sarunas, uzsvēris, ka Krievijas nostāja visiem ir labi zināma - Ukrainas karaspēkam jāatstāj Donbasa teritorijas, ko krievi četru gadu laikā tā arī nav spējuši iekarot.
Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs naktī uz piektdienu pēc Putina sarunām ar ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvjiem piesauca tā dēvēto Ankoridžas formulu, saskaņā ar kuru starp ASV un Krieviju it kā esot saskaņots teritoriālo jautājuma risinājums.
Taču Peskovs piektdien atteicās paskaidrot, ko tieši nozīmējot "Ankoridžas formula".
ASV izdevums "Axios", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka galvenais trīspusējās tikšanās temats Abū Dabī būs teritoriālais jautājums. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, apstiprināja, ka Donbasa jautājums ir galvenais un tas tiks apspriests sarunās Abū Dabī piektdien un sestdien.