Pasaulē
Šodien 22:50
Abū Dabī noslēgusies ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunu pirmā kārta
Abū Dabī piektdienas vakarā noslēdzās ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunu pirmā kārta, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
Sarunas paredzēts turpināt sestdien.
"Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta parametriem Krievijas [sāktā] kara izbeigšanai un sarunu procesa tālākai loģikai, lai virzītos uz cienīgu un ilgstošu mieru," platformā "X" paziņoja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, piebilstot, ka "rīt paredzētas papildu tikšanās".
Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Ārlietu ministrija paziņoja, ka sarunas sākās piektdien un turpināsies divas dienas "kā daļa no pašreizējiem centieniem veicināt dialogu un rast politiskus risinājumus krīzei".
Baltais nams sarunas raksturoja kā produktīvas un paziņoja, ka tās turpināsies sestdien.