"Tas ir labi!" Krievijas jaunākais uzbrukums Ukrainai ir atklājis tās vājās vietas
Neseno masveida uzbrukumu laikā Ukrainas pilsētām Krievijas armija izmantoja 2026. gadā ražotas raķetes.
Krievija ir sākusi pret Ukrainu izmantot jaunas raķetes, kas ražotas 2026. gadā. Par to paziņoja Ukrainas prezidenta sankciju politikas komisārs Vladislavs Vlasjuks, kurš publicēja fotogrāfijas ar raķetes atlūzām.
Pēc viņa teiktā, šonedēļ, tostarp nakts uzbrukumu laikā, Krievijas spēki izmantoja "Cirkon" raķetes – lielas pretkuģu spārnotās raķetes. Tika reģistrēti arī triecieni ar H-101 raķetēm, kas, kā atzīmēja Vlasjuks, ir standarta spārnotās raķetes, bet ražotas 2026. gadā. Turklāt Krievija pirmo reizi pret Kijivu izmantoja H-32 raķetes – vecākās H-22 raķetes atjauninātu versiju. Cits veids, RM-48U, ir ballistiskā raķete, kas modificēta no mācību mērķa raķetēm S-400 sistēmai.
Vlasjuks uzsvēra, ka konkrētu raķešu izvēle nav nejauša un ir saistīta ar Krievijas tehniskajām un resursu iespējām. Viņš teica, ka tas daļēji norāda uz ienaidnieka problēmām, kas ir pozitīva zīme Ukrainai.
"Katrs konkrēta raķetes tipa izmantošanas gadījums nav tikai nejauša izvēle, tam ir savi izskaidrojumi. Daļēji – ne no labas dzīves. Tas ir labi. Fotoattēlā redzams H-101 no 2026. gada. Galvenās sastāvdaļas mēs zināsim rīt," viņš piebilda.
Krievija naktī uz 24. janvāri uzbruka Ukrainai ar 21 raķeti un 375 droniem, pavēstīja Ukrainas gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca vai neitralizēja 15 raķetes un 357 dronus.
Krievija naktī raidīja pret Ukrainu divas pretkuģu raķetes "Cirkon", kuras notriekt neizdevās, kā arī 12 vadāmās raķetes "H-22/H-32", no kurām deviņas tika pārtvertas.
Krievi izšāva pret Ukrainu arī sešas ballistiskās raķetes "Iskander-M/S-300", no kurām piecas tika neitralizētas, un vienu raķeti "H-59/H-69", kas arī tika neitralizēta.
Galvenais dronu un raķešu uzbrukumu virziens bija Kijivas apgabals.
Reģistrēti divu raķešu un 18 dronu trāpījumi 17 vietās un vēl 12 vietās nogāzušās raķešu un dronu atlūzas.