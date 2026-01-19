Medijs: Eiropas Savienība apsver iespēju noteikt atbildes tarifus ASV par tās draudiem Grenlandei
Reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem noteikt muitas tarifus vairākām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas iestājas pret ASV plāniem pakļaut Grenlandi, ES apsver iespēju noteikt muitas tarifus importam no ASV 93 miljardu eiro apmērā, ziņo laikraksts "Financial Times".
Amatpersonas sacījušas, ka šie ievedmuitas tarifi importam no ASV izstrādāti jau pagājušajā gadā, kad Tramps draudēja noteikt augstus ievedmuitas tarifus importam no ES, taču netika ieviesti, jo tika panākta tirdzniecības vienošanās.
Tiek arī apspriesta iespēja izmantot tā dēvēto pretpiespiešanas instrumentu, kas varētu ierobežot ASV uzņēmumu piekļuvi ES iekšējam tirgum. "Ja tas turpināsies, mums ir precīzi instrumenti, kā atriebties Trampam, kurš izmanto pilnīgas mafijas metodes," sacījis kāds ES diplomāts, tomēr piebilstot, ka ES dod priekšroku domstarpību atrisināšanai sarunu ceļā.
Pretpiespiešanas instruments ietver investīciju ierobežojumus un varētu ierobežot tādu pakalpojumu eksportu, kādus ES sniedz ASV tehnoloģiju giganti.
Sarunā ar žurnālistiem avoti norādījuši, ka dažas ES valstis ir apņēmības pilnas izmantot pretpiespiešanas instrumentu, tomēr ir arī bloka valstis, kas aicina veidot dialogu ar Trampu, pirms izteikt tiešus draudus par pretpasākumiem.
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli. Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Nīderlandes. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.
Saistībā ar Trampa draudiem noteikt muitas tarifus Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta svētdien paziņoja par ES ārkārtas samita sasaukšanu. Tam jānotiek tuvākajās dienās.