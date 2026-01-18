"Nepieņemami!" - Eiropas līderi asi kritizē Trampa draudus piemērot tarifus Eiropas valstīm, ja tās nepiekritīs Grenlandes lietā
Vairāki Eiropas līderi uzskata, ka Trampa draudi, piemērot tarifus Eiropas valstīm kamēr netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārņemšanu, ir “nepieņemami”.
Jau ziņots, ka Tramps sociālajos tīklos paziņoja par 10% muitas tarifu noteikšanu vairākām Eiropas valstīm un piedraudēja to paaugstināt līdz pat 25%, kamēr netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārņemšanu.
No 1. februāra Dānijai, Francijai, Lielbritānijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Vācijai tikšot piemērots 10% tarifs visām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV, apgalvoja Tramps.
Eiropas līderi noraidījuši Trampa draudus, uzsverot, ka Eiropa neļaus sevi iebiedēt.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka Tramps ir "pilnīgi kļūdījies", piemērojot tarifus sabiedrotajiem, kuri "stiprina NATO sabiedroto kolektīvo drošību", piebilstot, ka šo jautājumu "aktīvi risinās" ar ASV administrāciju, vēsta "Sky News".
Francijas prezidents Emanuels Makrons draudus nosauca par "nepieņemamiem" un uzsvēra, ka tarifu ieviešanas gadījumā Eiropa reaģēs koordinēti.
Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons teica: "Mēs neļausim sevi šantažēt. Zviedrija ar citām ES dalībvalstīm, Norvēģiju un Apvienoto Karalisti pašlaik veic intensīvas pārrunas, lai rastu kopīgu risinājumu."
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā "X" raksta: "Teritoriālā integritāte un suverenitāte ir starptautisko tiesību pamatprincipi."
Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026
They are essential for Europe and for the international community as a whole.
We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including…
Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa norādīja, ka "Ķīna un Krievija noteikti svin svētkus" pēc Trampa paziņojuma. "Tieši viņi gūst labumu no sabiedroto nesaskaņām," viņa dalījās platformā “X”.
Dānijas ārlietu ministrs Larss Loke Rasmusens sacīja, ka ir pārsteigts par šādiem draudiem.
Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas un Vācijas amatpersonas atkārtoti pauda atbalstu Dānijai un uzsvēra, ka tarifiem nevajadzētu būt daļai no diskusijām par Grenlandi.
Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apspriedīs Eiropas Savienības atbildi uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem par Grenlandi, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.