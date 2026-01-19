Draud pat ar impīčmentu: pretestību Trampa plāniem par Grenlandi izrāda arī republikāņi
ASV Kongresā pieaug neapmierinātība ar prezidenta Donalda Trampa politiku attiecībā uz Grenlandi, turklāt kritiku pauž ne tikai demokrāti, bet arī viņa pārstāvētās Republikāņu partijas biedri.
Prezidenta retorika par iespējamo Grenlandes pievienošanu ASV izraisījusi asu reakciju Kapitolijā. Daļa republikāņu šādu kursu uzskata par bīstamu, raksta vācu izdevums "Bild".
Republikāņu kongresmenis Dons Beikons Trampa paziņojumus nosaucis par "muļķīgāko lietu, ko jebkad dzirdējis", brīdinot – ja spiediens uz sabiedrotajiem turpināsies, tas var novest pie impīčmenta procedūras uzsākšanas.
Likumdevēji jau apspriež konkrētus juridiskus soļus, lai nepieļautu militāra spēka izmantošanu. Senators Toms Tiliss paziņojis, ka Kongresā varētu izveidoties divpartiju vairākums, lai pieņemtu rezolūciju, kas tiešā veidā aizliegtu jebkādas spēka darbības pret Grenlandi.
Savukārt senatore Liza Murkovska norādījusi, ka Kongress šobrīd aktīvi cenšas nomierināt sabiedrotos NATO un Eiropas Savienībā, jo spriedze ap Grenlandi sākusi negatīvi ietekmēt transatlantiskās attiecības.
Vairāki likumdevēji arī uzsvēruši, ka jautājumu par ASV militārās klātbūtnes stiprināšanu Arktikā varētu apspriest ar partneriem diplomātiskā ceļā, neizmantojot draudus.