“Eiropa nepakļausies šantāžai!” Dānija asi reaģē uz Trampa draudiem Grenlandei
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem paaugstināt astoņām Eiropas valstīm muitas tarifus, paziņojusi, ka Eiropa šantāžu nepieļaus.
Premjere sociālajā vietnē "Facebook" norādīja: “Mēs neesam tie, kas meklē konfliktu un esam vērsti uz sadarbību. Tāpēc mani iepriecina vienotais vēstījums no pārējās Eiropas – Eiropa netiks šantažēta.” Viņa piebilda, ka šādā situācijā ir jo īpaši svarīgi stingri iestāties par pamatvērtībām, uz kurām balstīta Eiropas kopiena.
Bet kopīgā paziņojumā astoņu valstu - Dānijas, Somijas, Vācijas, Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Zviedrijas - līderi atkārtoti apliecināja savu pilnīgu solidaritāti ar Dānijas Karalisti un Grenlandes iedzīvotājiem. “Mēs esam gatavi iesaistīties dialogā, kura pamatā ir suverenitātes un teritoriālās integritātes principi, par kuriem mēs stingri iestājamies,” norādīts paziņojumā.
Tikmēr Tramps pirmdien paziņoja, ka NATO jau ilgstoši esot norādījusi uz nepieciešamību mazināt Krievijas draudus Grenlandē, apgalvojot, ka Dānija ar to nav tikusi galā. Viņš uzstāj, ka Grenlande ir stratēģiski būtiska ASV drošībai, un iepriekš nav izslēdzis pat spēka pielietošanu, kas izpelnījies plašu sabiedrības kritiku. Jaunie tarifi, ko Tramps draudējis piemērot astoņām Eiropas valstīm no 1. februāra būs 10% apmērā, ar iespēju tos paaugstināt līdz 25% jūnijā.
Eiropas reakcija uz Trampa paziņojumiem bijusi vienota. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers tarifu draudus nosaucis par “pilnīgi aplamiem”, bet Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņojis, ka gadījumā, ja tarifi tiks ieviesti, Eiropas Savienība varētu aktivizēt savu tā dēvēto pretpiespiešanas instrumentu.
Arī Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide uzsvēris, ka savstarpēja suverenitātes ievērošana ir starptautisko tiesību “nenoliedzams pamats”. Tikmēr Itālijas premjere Džordža Meloni uzsvērusi, ka ASV militāra iejaukšanās Grenlandē "nav laba ideja" un tā nevienam nenāks par labu.
Dānijā un Grenlandē turpinās protesti pret ASV prezidenta izteikumiem. Grenlandes galvaspilsētā Nūkā, kā arī vairākās Dānijas pilsētās iedzīvotāji izgājuši ielās ar saukļiem “Rokas nost no Grenlandes”. Grenlandes pārstāvis ASV norādījis, ka pēdējā aptaujā tikai 6% Grenlandes iedzīvotāju atbalstījuši pievienošanos ASV, kamēr 85% bijuši pret. Arī ASV sabiedrībā atbalsts šādai idejai ir zems – saskaņā ar “Reuters/Ipsos” aptauju Grenlandes pakļaušanu atbalsta tikai 17% amerikāņu.